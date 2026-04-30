Las piernas son la zona donde más se acumula la grasa, sobre todo en las mujeres debido a temas hormonales. Si tu deseo es verlas sin esa lonja que te causa conflicto y tonificarlas, estos 4 ejercicios son efectivos para reducir y lo mejor de todo es que los puedes hacer sin salir de casa, incluso desde tu recámara. Conoce las 2 rutinas que solo te tomarán 20 minutos y son para fortalecer todo el cuerpo.

La grasa en las piernas puede ser un tema que llegue a afectar la autoestima de más de una mujer, por lo que su deseo es que se vea más estético. No obstante, estos 4 ejercicios también ayudarán a mejorar la circulación sanguínea y a quemar más calorías, para que la persona tenga una vida más saludable. Estas son las 4 rutinas para hacer abdominales y tener la panza plana: son fáciles y funcionan.

Ejercicios para tonificar las piernas

1. Sentadillas: Uno de los mejores ejercicios para trabajar los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales. No solo te ayudará a tonificar las piernas, sino también a quemar calorías, por lo que también te ayudará a quemar calorías y cumplir con el objetivo de bajar de peso.

4 ejercicios efectivos para reducir la lonja de las piernas y tonificarlas: incluso desde tu recámara|Pinterest

2. Sentadilla con salto: Este ejercicio es más intenso que la sentadilla tradicional y te ayudará a quemar más calorías, mientras potencia tus músculos de las piernas. Asimismo, mejorará tu resistencia cardiorrespiratoria. Para empezar, puedes realizar 3 series de 10 repeticiones.

4 ejercicios efectivos para reducir la lonja de las piernas y tonificarlas: incluso desde tu recámara|Pinterest

3. Bicicleta en el aire: Este ejercicio no solo te ayudará a trabajar las piernas, sino también el abdomen. En teoría parece ser sencillo, pero tiene cierto grado de dificultad, debido a que tienes que mantener las piernas elevadas. Se recomienda pedalear durante un minuto, para después descansar el mismo tiempo.

4 ejercicios efectivos para reducir la lonja de las piernas y tonificarlas: incluso desde tu recámara|Pinterest

4. Patadas: El ejercicio es ideal para fortalecer los glúteos. Alterna ambas piernas y mantén la espalda recta durante el ejercicio. Se recomienda realizar 3 series de 12 repeticiones por pierna.