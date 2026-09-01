Manualidades de astronomía: 3 ideas creativas para decorar con galaxias en frascos

Prácticas como las manualidades y el reciclaje no solo promueven la imaginación y el cuidado del medio ambiente, sino que se han convertido en complementos ampliamente aceptados en la actualidad.

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Cada cual aporta su granito de arena en la reutilización de objetos y materiales que podrían terminar en vertederos y colaborando con la contaminación de nuestro planeta. Es por eso que incursionar en ellas tiene un impacto muy positivo en nuestras vidas.

Manualidades de astronomía

Fuentes consultadas remarcan que las manualidades combinadas con el reciclaje transforman residuos cotidianos en recursos funcionales y creativos. Por lo tanto, esta práctica une la sostenibilidad ambiental con el desarrollo cognitivo y personal.

Al respecto, hoy te presentamos tres propuestas de manualidades que tienen un estilo muy especial. Se trata de proyectos relacionados con la astronomía por lo que el enfoque está en lograr replicar un fragmento del universo utilizando elementos reciclados como los frascos de vidrio.

¿Cómo hacer galaxias en frascos?

Reutilizar frascos de vidrio para crear objetos de inspiración astronómica es un proyecto ideal tanto para decorar escritorios o mesitas de noche, como para compartir un momento creativo en familia. Es por eso que la guía de estas manualidades es ideal para hacer en compañía y para quienes se maravillan cuando observan hacia el cielo:

Nebulosa de algodón

Materiales: Frasco de vidrio transparente, algodón, agua, temperas o acrílicos (azul, violeta y rosa), purpurina y gibré plateado.

Paso a paso



Llena un tercio del frasco con agua mezclada con pintura azul y un toque de purpurina. Introduce trozos de algodón acomodándolos con un palito para que absorban el líquido. Añade una segunda capa con agua teñida de violeta y más algodón, y finaliza con una capa rosa. Las capas de algodón superpuestas simulan los gases de una nebulosa suspendida.

Lámpara de constelaciones brillantes

Materiales: Frasco de vidrio, papel de aluminio, punzón o aguja gruesa, una vela LED pequeña o tira de luces LED a pila.

Paso a paso



Corta una tira de papel de aluminio de la altura y circunferencia del frasco. Con el punzón, perfora pequeños orificios formando patrones de constelaciones reales (como Orión o la Mayor). Coloca el papel enrollado en el interior del frasco apoyado contra las paredes y deposita la luz LED en el centro. Al encenderla a oscuras, proyectará puntos luminosos en la habitación.

Frasco de calma intergaláctico

Materiales: Frasco pequeño con tapa hermética, pegamento transparente para manualidades (o aceite corporal), agua tibia, colorante azul o violeta, y purpurina en varios tamaños (estrellas y polvo).

Paso a paso

