Mal de ojo: cómo identificarlo y rituales para romperlo

El mal de ojo es uno de los males que afecta a las personas, de acuerdo con las creencias espirituales. La energía negativa es muy tomada en cuenta desde tiempos remotos ya que las personas la pueden transmitir por medio de la envidia o malas intenciones.

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Generalmente esto se ve manifestado cuando te comienza a ir mal en tus asuntos sin explicación. Es importante que detectes sus señales para proteger tu energía y que las malas vibras no afecten tu bienestar emocional, mental y físico.

¿Cómo detectar el mal de ojo?

Primero hay que tener en cuenta que el mal de ojo se da cuando una persona proyecta envidia o pensamientos negativos hacia otra, de manera consciente o inconsciente.

La energía negativa es tan fuerte que afecta tu campo energético personal que es conocido como aura. Por ende, se generan bloqueos y desequilibrios. Si estás vulnerable es mucho más fácil que te afecte.

Las señales que te dicen que eres víctima de un mal de ojo son;

Lo que tocas se rompe o estanca

Puedes notar que hay objetos que se rompen fácilmente o proyectos que iban bien pues se estancan. La sensación de bloqueo constante es una de las señales más evidentes. En este caso puedes realizarte un baño de limpieza energética.

Sensación de abandono

Otra cuestión que debes tener en cuenta es un distanciamiento inexplicable con amigos o seres queridos. Si percibes rechazo o incomodidad en tu entorno cercano, puede deberse a que tu energía está cargada. En este caso puedes utilizar una vela negra y una blanca unidas por un hilo.

La vela negra representa la energía negativa que debe eliminarse, mientras que la blanca simboliza tu renovación energética. Este proceso ayuda a cortar lazos dañinos.

Protégete del mal de ojo con un amuleto.|(Canva)

Pensamientos negativos constantes

Aquí debes prestar atención a tus pensamientos ya que si se encuentran siendo negativos o un miedo irracional puedes estar siendo afectado. Para romper este patrón, escribe mantras positivos en un diario y repítelos diariamente.

Mala suerte constante y accidentes pequeños

Esta es una de las señales claras que puede significar un desequilibrio energético. Estas situaciones repetitivas indican que algo no está fluyendo correctamente. Lo que debes hacer es un ritual de limpieza con hierbas como la salvia, palo santo o incienso. Pasa el humo por tu cuerpo mientras visualizas cómo elimina la energía negativa acumulada.

Rupturas o conflictos inesperados

Por último, debes observar si tus relaciones se deterioran repentinamente ya que puede ser consecuencia de la envidia. Este tipo de situaciones suelen generar confusión y dolor emocional. Para protegerte, puedes realizar un ritual de liberación durante la luna llena.