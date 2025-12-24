Ritual para eliminar el mal de ojo usando solamente sal

Aunque el tema del mal de ojo ya es muy antiguo, en la actualidad sigue siendo un tema buscado, puesto que hay ciertas personas que aseguran ser víctimas de esa maldición, provocando importantes afectaciones emocionales, físicas y de salud.

Si te sientes mal y tienes la ligera sospecha de tener el embrujo, no te preocupes. Te detallaremos cómo eliminarlo con un ritual que solamente requiere de sal de mar. Sigue los siguientes pasos que te vamos a compartir al respecto.

¿Cómo hacer una limpieza energética?

Hay muchas opciones a las que podemos optar para eliminar el mal de ojo, pero una de las más conocidas es el uso de sal de mar, un mineral que se destaca por su pureza y ser ideal para limpiezas energéticas. Para usarlo correctamente, realiza lo siguiente:

Toma tu baño con normalidad. Una vez que te enjuagues todo el jabón, en tu cabeza coloca un puñado de sal, y permite que el chorro de agua esparza el mineral por todo tu cuerpo. Enjuágate hasta que ya no percibas el mineral en tu cuerpo.

Listo, es todo lo que debes hacer. Hay quienes incorporan ruda o romero al ritual, pero es algo opcional. Igualmente, para potenciar dicho proceso, mientras dejas que el mineral caiga por tu cuerpo, piensa en lo que deseas y visualiza que la sal te protegerá de todo mal. Si lo deseas, incorpora música relajante para aumentar su efecto.

¿Cómo son los síntomas del mal de ojo?

Una vez que ya sabemos cómo eliminar el mal de ojo con un ritual , es fundamental que los usuarios sepan los síntomas para identificarlo, de esta manera podrán poner en práctica la limpieza energética y obtener días más tranquilos. Dicha maldición puede manifestarse de muchas formas, pero usualmente se presenta así:

Vómito.

Sensación de tristeza y enojo.

Intranquilidad.

Cansancio.

Falta de apetito.

Sientes que todo sale mal.

Una vez que tengas estos síntomas, realiza todo el proceso que ya explicamos. Igualmente, puedes hacerlo cada mes de forma preventiva, para evitar que la envidia y las malas energías te afecten. Otro punto para prevenir sería la aplicación de amuletos de protección.