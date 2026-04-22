Cómo hacer para que las manchas de la cara no se te oscurezcan esta primavera

Para evitar que las manchas de la cara se oscurezcan en primavera es fundamental usar protector solar todos los días y complementar con productos con activos despigmentantes. Esto se debe a que la exposición al sol estimula la producción de melanina y agrava la hiperpigmentación.

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Con la llegada de días más soleados, la radiación UV aumenta y puede intensificar manchas como el melasma o las marcas postinflamatorias. Por eso, dermatólogos coinciden en que la prevención y el tratamiento deben ir de la mano: proteger la piel y, al mismo tiempo, trabajar en la uniformidad del tono.

¿Cómo proteger la piel para evitar que las manchas se oscurezcan?

La dermatóloga Dra. Patricia Farris, miembro de la American Academy of Dermatology (AAD), señala que sin protección solar adecuada, cualquier tratamiento despigmentante pierde eficacia. Esta acción es el paso más importante y no negociable. Por eso hay que seguir estas indicaciones:



Usar protector solar FPS 50 todos los días : incluso si está nublado o no hay exposición directa al sol.

: incluso si está nublado o no hay exposición directa al sol. Reaplicar cada 2 o 3 horas : especialmente si estás al aire libre.

: especialmente si estás al aire libre. Elegir protectores con color : ayudan a bloquear también la luz visible, clave en la hiperpigmentación.

: ayudan a bloquear también la luz visible, clave en la hiperpigmentación. Complementar con barreras físicas : sombreros, gafas de sol y buscar sombra.

: sombreros, gafas de sol y buscar sombra. Evitar exposición en horas pico: entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

¿Qué activos despigmentantes ayudan a mantener el tono uniforme?

Además del protector solar, es clave incorporar productos que actúen sobre la pigmentación:



Vitamina C : ilumina y ayuda a reducir manchas.

: ilumina y ayuda a reducir manchas. Niacinamida : regula la producción de melanina.

: regula la producción de melanina. Ácido kójico : actúa como despigmentante suave.

: actúa como despigmentante suave. Ácido azelaico : mejora el tono desigual y reduce inflamación.

: mejora el tono desigual y reduce inflamación. Retinoides : favorecen la renovación celular.

: favorecen la renovación celular. Ácidos exfoliantes (AHA): ayudan a eliminar células pigmentadas.

El reconocido dermatólogo Dr. Harold Lancer explica que la combinación de protección solar y activos específicos es la estrategia más efectiva para tratar la hiperpigmentación de forma progresiva. Según la American Academy of Dermatology (AAD), la constancia es clave: los resultados no son inmediatos, pero con una rutina adecuada se puede prevenir el oscurecimiento y mejorar visiblemente el tono de la piel.