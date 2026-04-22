Cuál es el mejor contorno de ojos para las ojeras pigmentadas, según expertos

El mejor contorno de ojos para las ojeras pigmentadas es aquel que contiene ingredientes despigmentantes como vitamina C, niacinamida, ácido kójico o retinol suave. Estos componentes ayudan a unificar el tono y reducir la apariencia oscura bajo los ojos.

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Las ojeras pigmentadas (de tono marrón o violáceo) suelen estar relacionadas con la acumulación de melanina. Por eso no basta con hidratar: es necesario tratar la piel con activos específicos.

En este sentido, expertos en dermatología y maquillaje coinciden en que la constancia y la elección adecuada del producto marcan la diferencia. Esto es lo que debes saber.

¿Qué ingredientes debe tener un contorno de ojos para las ojeras pigmentadas?

Para tratar este tipo de ojeras, los especialistas recomiendan buscar fórmulas con:



Vitamina C : ilumina la piel y ayuda a reducir la hiperpigmentación.

: ilumina la piel y ayuda a reducir la hiperpigmentación. Niacinamida : mejora el tono desigual y fortalece la barrera cutánea.

: mejora el tono desigual y fortalece la barrera cutánea. Ácido kójico : actúa como despigmentante suave.

: actúa como despigmentante suave. Retinol (en baja concentración): favorece la renovación celular.

(en baja concentración): favorece la renovación celular. Cafeína (como complemento): ayuda a desinflamar y mejorar el aspecto general.

La dermatóloga Shereene Idriss señala en sus redes sociales que las ojeras pigmentadas requieren ingredientes que actúan sobre la melanina, no solo hidratación superficial. Por su parte, el reconocido maquillador Mario Dedivanovic destaca que una piel bien tratada en el contorno permite que el maquillaje se vea más uniforme y luminoso.

¿Cómo elegir y usar correctamente el contorno de ojos?

Para potenciar los resultados, es clave seguir algunas recomendaciones:



Aplicar poca cantidad : un grano de arroz por ojo es suficiente.

: un grano de arroz por ojo es suficiente. Dar pequeños toques, sin arrastrar : evita dañar la piel, que es muy delicada.

: evita dañar la piel, que es muy delicada. Usarlo de forma constante: mañana y noche para ver resultados progresivos.

mañana y noche para ver resultados progresivos. Complementar con protector solar : fundamental para evitar que la pigmentación empeore.

: fundamental para evitar que la pigmentación empeore. Elegir fórmulas específicas para el contorno: no reemplazar por cremas faciales comunes.

Según la American Academy of Dermatology (AAD), tratar la hiperpigmentación requiere paciencia y productos adecuados, ya que los cambios son graduales. El mejor contorno no es uno solo, sino aquel que combina activos efectivos y se adapta a las necesidades de la piel, ayudando a lograr una mirada más uniforme, descansada y luminosa.