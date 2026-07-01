Cómo quitar manchas de zapatos de gamuza rápido y fácil

Mantener la higiene no solo se centra en bañarnos, lavarnos los dientes y las manos a diario, sino que el cuidado de la limpieza del hogar es sumamente importante, al igual que lo es el de la ropa y el calzado.

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Todo se suma a la higiene en general y todo tiene un impacto en nuestra estética y salud. Es por eso que mantenernos limpios tiene una gran importancia y la industria nos ofrece una gran cantidad de productos para conseguirlo, aunque en muchos casos se requieren de algunos trucos para lograr los fines perseguidos.

¿Manchas en calzados de gamuza?

La higiene del calzado que utilizados se encuentra entre las prioridades que debemos de tener y una de las batallas más difíciles de afrontar es la de eliminar las manchas de los zapatos de gamuza. Esto se debe a la naturaleza porosa y absorbente de su textura.

#hacks #limpieza #zapatillas #gamuza ♬ sonido original - Gastón Williams @decasa.style La gamuza es un dolor de cabeza? 🤦🏻‍♂️La verdad es uno de los tejidos más delicados pero también de los más lindos! 😅 Espero que estos Decasatips te sirvan para mantener tus zapas limpias con productos que tenés en casa! Dato clave: 🚫no sumergirlas en agua. Menos lavarropas. Hay muchos tipos de gamuza y de distinta calidad. Quizás en algún par te resulte bien lavarlas y en otro te las destroce. Queda a criterio de cada uno 😅 Ahora contame cómo la limpiás vos?🤔 Si te gustó y te sirvió tené este video al alcance, ponelo en práctica y contame!😁 #lifehacks

La superficie de la gamuza está expuesta y llena de microespacios que actúan como una esponja, absorbiendo los líquidos, aceites y la suciedad de forma profunda e inmediata en lugar de dejarlos en la superficie. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un material extremadamente sensibilidad al agua y a los químicos.

Guía para limpiar tus zapatos de gamuza

En base a lo señalado, resulta muy valioso saber que quitar las manchas de un zapato de gamuza es una tarea muy delicada, pero no imposible. Al respecto, se aconseja emplear un proceso en seco para no arruinar su textura aterciopelada o la siguiente guía que es considerada como la más efectiva para eliminar cualquier mancha:

Ingredientes y herramientas

Cepillo para gamuza (de cerdas suaves)

Borrador para gamuza o goma blanca escolar

Vinagre blanco o alcohol isopropílico

Un paño limpio y papel absorbente

Spray protector específico para gamuza (opcional)

El paso a paso