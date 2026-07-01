3 diseños de uñas llenas de color para este verano 2026

La manicura es una práctica bastante amplia por lo que podemos encontrarnos con diferentes estilos, colores y texturas. En el verano los colores son protagonistas por lo que te traemos los mejores diseños.

Esta temporada nos trae una combinación de colores intensos, flores tropicales, acabados brillantes y detalles artísticos. La ide es poder transmitir frescura y personalidad.

¿Cuáles son los mejores diseños?

Francesa amarilla con flores fucsia

Sin dudas, la manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero si se va reversionando. En esta oportunidad se cambia las puntas amarillas por el amarillo mantequilla. Puedes complementar con delicadas flores fucsia pintadas a mano y pequeños detalles dorados.

Obtendrás una manicura elegante y sofisticada. Cabe destacar que al haber una base nude que contrasta con los tonos vibrantes, tus manos lucen frescas y femeninas.

Esta es una idea hermosa.|Pinterest

Jardín tropical multicolor

Aquí tenemos una increíble obra de arte. Utiliza flores en colores morados, naranjas, azules y verdes para obtener una especie de jardín tropical sobre una base translúcida que mantiene el equilibrio visual.

Es una manicura moderna ya que se mezclan las pinceladas suaves y los colores vivos. Además, es muy elegida porque no necesitas hacer agregados extravagantes.

Utiliza las flores tropicales.|Pinterest

Rayas amarillas inspiradas en el verano

Por último, tenemos este estilo que combina rayas verticales en amarillo y blanco que te harán recordar a una sombrilla de playa. Tiene un acabado limpio que demuestra que no siempre se necesitan dibujos complejos para conseguir una manicura llamativa.

Ten en cuenta que es una manicura versátil que puede ser combinada con cualquier outfit. Las líneas verticales generan un efecto visual que ayuda a estilizar las uñas, haciéndolas lucir más largas y delicadas.

Las rayas amarillas te llevan a la playa.|Pinterest

Cabe destacar que la manicura tropical tiene opciones para todos los estilos. Es por esto puedes ir creando los diseños que mejor se ajusten a tus gustos y lucir manos increíbles.