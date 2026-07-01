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¿Cómo hacer compost casero sin olor? Guía paso a paso para principiantes en departamentos

La composta o compost es un abono orgánico y mejorador de suelo creado a través de la descomposición de residuos orgánicos que es buena para tu jardín

¿Cómo hacer compost casero sin olor? Guía paso a paso para principiantes en departamentos
¿Cómo hacer compost casero sin olor? Guía paso a paso para principiantes en departamentos|Pexels: Mikhail Nilov

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Aprender a hacer un compost casero sin olor es la solución ideal para transformar los desechos de la cocina en abono de alta calidad sin comprometer la frescura que hay dentro de tu hogar.

Esta corriente forma parte de la sustentabilidad urbana y el reciclaje de residuos, que para muchos es una prioridad, especialmente cuando se vive en espacios reducidos.

La guía de compostaje para principiantes permite conocer cómo conseguir esta técnica en departamentos, rompiendo el mto de que es necesario un jardín o patio abierto tener éxito.

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Guía paso a paso para hacer un compost casero para principiantes

Las técnicas que aplicarás son bastante sencillas y están relacionadas con el equilibrio de materiales y el uso de un contenedor adecuado, así reducirás hasta el 50% de tu basura doméstica y crearás un fertilizante que tus macetas valorarán.

  • Prepara tu estación de compostaje

Elige un contenedor de plástico de al menos 20 litros y con tapa hermética. Perfora con pequeños agujeros laterales y en la tapa para permitir la oxigenación y coloca una capa inicial de 5 centímetros de tierra fértil combinada con ramas para absorber los líquidos que desprendan los residuos.

Guía de compostaje casero para quienes viven en un departamento
Guía de compostaje casero para quienes viven en un departamento|Pexels: Letícia Alvares

  • La regla de las porciones

Para garantizar que nada se pudra, intercala los residuos colocando primero restos de frutas, verduras crudas, bolsas de té o posos de café, después hojas secas, cartón sin tinta, aserrín y papel de cocina picado.

  • Los prohibidos

Aquellos alimentos que no debes colocar en tu compost casero son restos de origen animal, aceites y cocinados, además de semillas grandes que tardan mucho tiempo en degradarse.

Algunos residuos no deben colocarse dentro de la composta
Algunos residuos no deben colocarse dentro de la composta|Pexels: Julia M Cameron

  • Controla la humedad

Pica todo en trozos pequeños para reducir el tamaño de los residuos. Cada vez ue agregues trozos verdes, cúbrelos con material café. Una vez por semana deberás usar una pala pequeña para remover de forma envolvente todos los residuos, así evitas que se compacte y se pudra el material.

Este tipo de compost casero puede colocarse en un balcón o terraza, aunque también hay quienes lo mantienen cerca de la cocina, si no tienen espacio.

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