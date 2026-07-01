Juan Diego Covarrubias reacciona a la fotografía de Renata Haro con otro hombre en el partido México vs Ecuador: “Déjenos vivir”

El pasado martes 30 de junio la Selección Mexicana se enfrentó contra Ecuador en dieciseisavos de final, sin embargo no solo los jugadores y el balón tuvieron los reflectores puestos sobre ellos sino que figuras públicas como Renata Haro también, esto luego de que las pantallas del Estadio captarán a la esposa de Juan Diego Covarrubias Juan Diego Covarrubias con otro hombre disfrutando del partido.

¿Cómo reaccionó Juan Diego Covarrubias a la fotografía de Renata Haro?

El destacado actor mexicano no dudó en reaccionar a la fotografía que se está haciendo viral de la madre de sus tres hijas. “Ya no me manden ni la foto ni el video please. Dejenos vivir. Igual los quiero aunque sean metiches”, fueron algunas de las palabras que compartió Juan Diego Covarrubias a través de sus historias de instagram.

Hasta el momento Renata Haro no se ha pronunciado ante los hechos aunque cuando se dió cuenta que las pantallas del Estadio la habían captado mostró un gesto de sorpresa con todo el público. Por otro lado, la ruptura entre ambos no se ha confirmado de manera oficial a través de algún comunicado. Sin embargo, a través de TikTok comenzaron a filtrarse un video en el que Renata menciona que dejó a sus hijas con Juan, hecho que muchos internautas interpretaron como que oficialmente estarían separados y hacen que sus hijas ahora compartan días con ambos de manera separada.

¿Por qué comenzaron los rumores de que Renata Haro estaba separada de Juan Diego Covarrubias?

Las especulaciones sobre una posible crisis en el matrimonio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias o incluso ruptura total comenzó porque la destacada influencer cambió su nombre de usuario a su nombre completo de soltera mientras que el actor quitó su estatus de “esposo” en su perfil de instagram. Por otro lado, no ha existido actividad reciente en donde se les vea juntos por lo que muchos de sus seguidores creen que se han separado de manera oficial.

¿Cuándo se casaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

La pareja se casó por el civil el 24 de julio de 2021 por lo que hasta el momento llevan casi 5 años juntos aunque se desconoce si se han separado. Su matrimonio ha sido uno de los más comentados en el mundo de la farándula debido a que la diferencia de edad entre ambos es de 14 años. Actualmente tienen tres hijas; Camila, China y Mika, como ellos las llaman.