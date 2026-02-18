Esta es la manera correcta en la que debes aplicar el corrector para cubrir ojeras

El corrector es uno de los principales productos para poder conseguir un efecto de buena cara. Este es ideal para disimular ojeras tanto las bolsas como el tono oscuro que a veces se genera en la zona debajo de los ojos.

Hasta aquellas mujeres que no se maquillan habitualmente, con un poco de correcto y colorete son una buena opción para lucir bien. Si bien este es un gesto diario pues no siempre se realiza correctamente por lo que te vamos a contar la manera correcta de llevarlo a cabo.

¿Cómo colocar correctamente el corrector de ojera?

El principal de los errores es el de no elegir el tono correcto. Los especialistas manifiestan que si tienen dudas se deben elegir tres tonos y aplicar los tres sobre la parte alta del pómulo, a un centímetro de distancia uno del otro, de esta manera eliges el que se funde con tu piel.

Luego tienes que aplicar poca cantidad de corrector sobre el dorso de la mano, calentarlo con la yema del dedo y aplicarlo dando ligeros toques sobre la piel, empezando por el extremo exterior y terminando por el lagrimal. Las manos son las mejores herramientas.

Otra manera en la que puedes aplicarlo es la de hacer puntitos de corrector por la zona inferior del ojo y lo extiende después, pero lo mejores dibujar un triángulo invertido que comience en la parte más interna, que es donde más oscuras son las ojeras y extender después.

Al momento de maquillar tus ojos, no te olvides de difuminar muy bien el corrector|Freepik

Un dato a tener en cuenta es que si quieres cubrir ojeras moradas lo debes hacer con un corrector ligeramente anaranjado. Si tienes bolsas lo que debes hacer es marcar mucho la hilera de pestañas superiores, con eyeliner y varias capas de máscara de pestañas, para desviar la atención y crear un contraste con el volumen debajo de las pestañas inferiores.

Por último, tienes que tener en cuenta el corrector se coloca después de la base de maquillaje ya que si esta está muy cubriente puede necesitarse una mínima cantidad de corrector.