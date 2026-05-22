Cómo debes maquillar las ojeras moradas: paso a paso

Uno de los principales problemas que se presentan a la hora del maquillaje es el de tapar las ojeras. Estas marcas de color morado o negro representan una gran inseguridad para las mujeres.

Para maquillar las ojeras moradas con éxito, el secreto absoluto es neutralizarlas primero con un corrector de tono amarillo, durazno o salmón antes de aplicar tu corrector habitual. Aplicar directamente un corrector muy claro o blanco es el error más común, ya que la mezcla del morado con el blanco genera un tono grisáceo y opaco que resalta el cansancio.

¿Cómo maquillar las ojeras moradas?

Preparación de la piel

Hidratación profunda: Aplica una crema específica para el contorno de ojos mediante suaves toques con el dedo anular. Una zona seca absorbe el maquillaje, marca las líneas de expresión y cuartea el producto.

Neutralización del color (Teoría del color)

Elige el tono según tu piel: El morado se cancela con su color opuesto en la rueda cromática.

Pieles claras: Utiliza un precorrector en tono amarillo suave o durazno claro.

Pieles medianas: Opta por un tono salmón o melocotón.

Debes evitar los errores frecuentes.|Canva

Pieles oscuras: Requieren un precorrector naranja o amarillo intenso.

Aplicación localizada: Coloca una cantidad mínima de este precorrector únicamente donde se concentra la pigmentación morada (suele ser cerca del lagrimal).

Difuminado: Da pequeños toques con una brocha sintética o una esponja húmeda hasta que el color se funda, sin extenderlo por todo el rostro.

Unificación e iluminación

Corrector idéntico a tu piel: Encima del precorrector ya asentado, aplica tu corrector normal (del mismo tono que tu base de maquillaje). Esto camuflará el rastro del color amarillo o salmón.

Punto de luz opcional: Si deseas iluminar la mirada, coloca un solo punto de un corrector un tono más claro en la zona del surco lagrimal y difumínalo hacia abajo y afuera.

Sellado sin acartonar

Retira excesos: Antes de sellar, vuelve a pasar la esponja o brocha para eliminar cualquier acumulación de producto atrapada en los pliegues de las líneas de expresión.

Polvo traslúcido suelto: Toma una cantidad muy pequeña de polvo fino con una borla o brocha suave, retira el exceso en tu mano y sella a toques ligeros para fijar el maquillaje durante todo el día.