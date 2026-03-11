Así es la manera correcta de hidratar profundamente la piel seca y madura

Con el paso del tiempo la piel va requiriendo mayores cuidados para mantenerla sana. Si a esto le sumamos una piel seca pues es sumamente importante llevar a cabo una hidratación profunda para no perder elasticidad y prevenir la aparición de arrugas.

La producción de colágeno va disminuyendo con el tiempo al igual que la producción de elastina. Así es que te vamos a contar unos consejos muy útiles para que puedas incorporar en tu rutina diaria.

¿Cómo mantener hidratada la piel seca y madura?

El primer paso es identificar el tipo de piel que tienes. La piel seca tiene una sensación tirante y en algunos casos presenta descamación. Cuando está madura contiene características de sequedad, pero también puede ser más sensible.

Una vez que tengas identificado que tienes piel seca y madura, tienes que optar por humectantes como el ácido hialurónico que retienen la humedad. Además, la glicerina y la urea contribuyen a la piel hidratada. Por otro lado, aceites naturales como el de jojoba o el argán ayudan a nutrir y suavizar la piel.

La rutina que llevas a cabo es muy importante por lo que tienes que lavar tu rostro con un limpiador suave que no elimina los aceites naturales. El siguiente paso es aplicar un tónico hidratante que ayude a preparar la piel para lo que sigue. Utiliza un suero que contenga ingredientes activos y finaliza con una crema hidratante rica que retenga la humedad.

Los cuidados son importantes.

Un paso muy importante es la exfoliación porque elimina las células muertas de la piel. Se recomiendan exfoliantes suaves, como los que contienen ácidos alfa-hidroxi (AHA) o beta-hidroxi (BHA) y realiza este proceso una o dos veces por semana para evitar irritaciones.

Por último, tienes que cuidarte de la exposición al sol por lo que tienes que usar protector solar a diario. Recuerda que es importante usarlo incluso cuando está nublado. Así vas a proteger tu piel, pero también brindarle hidratación.