Adiós a los tenis blancos: el calzado que los destronará en primavera

Durante años, los tenis blancos fueron un básico indiscutido en cualquier armario. Versátiles, cómodos y fáciles de combinar, se convirtieron en el comodín perfecto para looks casuales y urbanos. Sin embargo, la moda es cíclica y, de cara a la primavera 2026, una nueva tendencia comienza a ganar terreno con fuerza.

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Se trata del regreso del calzado en colores vibrantes, una apuesta más arriesgada que deja atrás la neutralidad para darle protagonismo a tonos intensos, pasteles y combinaciones inesperadas. Desde pasarelas internacionales hasta el street style, esta tendencia ya marca el pulso de la temporada.

Tendencias primavera 2026: los tenis de colores reemplazan a los blancos

Según estilistas y expertos en moda, el cambio responde a una necesidad de expresión individual tras varias temporadas dominadas por lo minimalista. "El calzado dejó de ser un complemento discreto para convertirse en el foco del outfit", explica la asesora de imagen española Laura Opazo.

Diversas firmas internacionales de calzado han impulsado esta transición con modelos en tonos como verde lima, azul eléctrico, rosa chicle y amarillo manteca. Incluso los colores pastel, como lavanda o celeste, se posicionan como favoritos para quienes buscan un equilibrio entre lo llamativo y lo delicado. Además, el auge del estilo retro también influye en esta tendencia con el animal print de toda la vida.

¿Cómo usar tenis de colores y adaptarlos a tu estilo diario?

Lejos de ser difíciles de combinar, los tenis de colores ofrecen múltiples posibilidades. Los expertos recomiendan utilizarlos como pieza central del outfit, acompañándolos con prendas neutras para lograr equilibrio visual.

"La clave está en dejar que el calzado hable por sí solo", señala la estilista argentina Carolina Aubele, quien destaca que un par de tenis en tonos vibrantes puede elevar desde un jean clásico hasta un vestido sencillo. Otra opción es apostar por combinaciones monocromáticas o looks que incorporen pequeños detalles del mismo color del calzado.

Para quienes prefieren algo más sutil, los modelos con detalles de color sobre base neutra también son una excelente alternativa. Así, los tenis blancos comienzan a ceder protagonismo ante una tendencia que apuesta por la creatividad, el color y la personalidad.