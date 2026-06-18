Cómo limpiar sillas y sillones para no dañar el tejido

Las sillas y sillones tienen un uso diario por lo que es normal que se ensucien con el paso del tiempo. Esto puede representar todo un problema ya que no se puede realizar cualquier lavado debido a que los tejidos se pueden dañar.

Si tienes que lavar estos muebles de tu hogar pues te vamos a contar cómo preparar una fórmula sencilla para hacer una limpieza efectiva. Esta mezcla casera permitirá cuidar los tejidos. Pon a prueba este truco casero para dejar tus tapizados limpios.

¿Cuál es la mezcla para limpiar sillas y sillones?

La mezcla ideal para limpiar los elementos de tapicería es muy sencilla, tienes que combinar una cucharada de lavavajillas con una taza de agua y otra de vinagre blanco. Esta es una mezcla muy poderosa.

Estos productos cumplen una función específica: el detergente trabaja sobre las manchas de grasa y la suciedad, el vinagre contribuye a neutralizar los olores y brinda un efecto higienizante. En cuanto al agua rebaja la intensidad de esta mezcla para que no se dañen las superficies.

La palabra silla proviene del latín|Crédito: Pexels

Antes de utilizar esta mezcla es importante que aspires bien la zona para que no queden restos de polvo ni suciedad. Luego humedece con ayuda de un paño la zona y frota la mancha con movimientos circulares y suaves.

Una vez que ya lavaste tus elementos es recomendable que dejes que se seque de manera natural. No uses fuentes de calor porque pueden deteriorar el tejido. Un secado natural lo que hace es ayudar a eliminar la humedad y evitar los malos olores.

Por último, como medida de precaución puedes probar la mezcla en una zona poco visible antes de aplicarla sobre toda la superficie, para ver la reacción de la tela. Esta es una mezcla muy interesante y económica para realizar en casa.

