¿Luis se saldrá de MasterChef 24/7? ¡Llegó “al límite” y su actitud despertó los rumores en redes!

Luis se colocó a la cabeza de los debates virales en redes sociales relacionados con todo lo que ocurre ante las cámaras de MasterChef 24/7 debido a una poderosa razón: el creador de Notibola protagonizó una nueva ola de pleitos con Antrax que lo hicieron explotar... ¡tachó de "hipócrita" al cocinero y dejó entrever que ya tiene ganas de abandonar la competencia!

¿Luis se va de MasterChef 24/7? ¡Así surgieron los rumores virales!

Como te comentamos, a Luis, Antrax y Jazmín les tocó trabajar en equipo para hacer el desayuno de este jueves como parte de un castigo; sin embargo, juntar a los cocineros para esta actividad no fue una idea muy buena porque ambos no se tardaron en protagonizar un agrio pleito que se extendió durante toda la actividad... ¡Jaz mejor se alejó!

En medio de insultos, indirectas, reclamos y juramentos de no volver a trabajar juntos ni hablar más, Luis y Antrax dejaron su trabajo en la cocina a un lado para hacerle más caso a un encontronazo que sólo pareció calmarse en el reto exprés, cuando el Chef Diego Niño les pidió "hacer a un lado los egos", al menos en la cocina.

Luis, quien desde hace tiempo dejó claro que su amistad con Antrax se terminó debido a que se burló de sus dedos quemados, soltó una serie de comentarios a lo largo de la mañana que dejó entrever su hartazgo por el reality y sus ganas de salir... ¿ocurrirá?

"(Antrax) ya me dio la bendición, que no me va a hablar hasta que se muera (…) y yo así de 'ya cállate, estúpida, me hartas' (…) te lo juro que está obsesionado conmigo", le confió Luis a Emmanuel.

En otra charla con Daniela, el creador de Notibola aceptó que las situaciones de MasterChef 24/7 llegaron a un límite que no está dispuesto a soportar:

"Yo siento que con el paso de los días soy como una bomba de presión, porque ya llegué a mi límite de tolerancia, porque aquí hay mucha hipocresía, a mí no me gusta la gente hipócrita (…) Ántrax me quería abrazar y me dije 'no seas hipócrita', aunque me di cuenta de que lo hace porque quiere que explote y porque quiere contenido", aceptó.

Luis logró tranquilizarse en el universo MasterChef 24/7 y, hasta el momento, no ha dicho nada oficial sobre un eventual abandono del reality antes de tiempo; sin embargo, el pleito fue suficiente para que se encendieran los ánimos en redes... ¿hartazgo o simple molestia pasajera?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?