6 cortes de cabello que hacen que el pelo fino se vea el doble de abundante

Cuando se trata de cabello fino, elegir el corte correcto puede hacer una gran diferencia. Algunos estilos pueden hacer que el pelo se vea más lacio y sin vida, mientras que otros ayudan a crear una sensación de mayor volumen y movimiento desde el primer momento.

Lo mejor es que las tendencias actuales apuestan por cortes que favorecen este efecto de forma natural. Las capas bien distribuidas, los estilos con más textura y los diseños inspirados en décadas pasadas se han convertido en una excelente opción para quienes desean que su melena luzca más llena y con mayor presencia. Si estás pensando en renovar tu imagen, existen varios cortes que pueden ayudarte a conseguir un aspecto más abundante sin necesidad de recurrir a peinados complicados ni productos en exceso. A continuación, te mostramos 6 de las opciones más recomendadas:

Estos son 6 cortes de cabello para que el cabello fino se vea más abundante