6 cortes de cabello que hacen que el pelo fino se vea el doble de abundante
¿Sientes que tu pelo luce sin cuerpo o con poco volumen? La buena noticia es que el corte adecuado puede transformar por completo su apariencia
Cuando se trata de cabello fino, elegir el corte correcto puede hacer una gran diferencia. Algunos estilos pueden hacer que el pelo se vea más lacio y sin vida, mientras que otros ayudan a crear una sensación de mayor volumen y movimiento desde el primer momento.
Lo mejor es que las tendencias actuales apuestan por cortes que favorecen este efecto de forma natural. Las capas bien distribuidas, los estilos con más textura y los diseños inspirados en décadas pasadas se han convertido en una excelente opción para quienes desean que su melena luzca más llena y con mayor presencia. Si estás pensando en renovar tu imagen, existen varios cortes que pueden ayudarte a conseguir un aspecto más abundante sin necesidad de recurrir a peinados complicados ni productos en exceso. A continuación, te mostramos 6 de las opciones más recomendadas:
Estos son 6 cortes de cabello para que el cabello fino se vea más abundante
- Italian bob. Este corte continúa siendo uno de los más recomendados para quienes tienen cabello fino. Su largo, que suele quedar entre la mandíbula y los hombros, ayuda a que la melena luzca más llena y con mayor movimiento.
- Butterfly cut. Si te gusta llevar el cabello largo, el butterfly cut puede ser tu mejor aliado. Este estilo incorpora capas estratégicas alrededor del rostro que aportan dimensión y ligereza sin necesidad de cortar demasiados centímetros.
- Bixie. La combinación entre el pixie y el bob ha dado lugar a uno de los cortes más populares del momento. El bixie destaca por su textura natural y su capacidad para crear volumen con muy poco esfuerzo.
- Soft shag. Este corte apuesta por capas suaves distribuidas estratégicamente para aportar dimensión y ligereza. A diferencia de versiones más marcadas, el soft shag ofrece un acabado más delicado y favorecedor.
- Clavicut. Se caracteriza por terminar a la altura de la clavícula, una longitud que favorece a prácticamente todos los tipos de rostro. Además de ser fácil de mantener, ayuda a que las puntas se vean más gruesas y definidas.
- Long bob con capas invisibles. El long bob sigue siendo una apuesta segura, pero cuando se combina con capas internas casi imperceptibles, el resultado puede ser aún más favorecedor. Estas capas aportan movimiento y elevan ligeramente la raíz sin alterar la forma general del corte.