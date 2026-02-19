La manera correcta de maquillar un párpado caído y verte más joven

Sin dudas ninguna parte del cuerpo escapa al paso del tiempo y en el rostro es donde más se puede ver. Uno de los principales problemas es el de tener el párpado caído por lo que muchas ignoran la manera correcta de maquillarlos para lucir de la mejor manera.

De esta manera hay una técnica con la que puedes maquillar el párpado caído con un acabado sofisticado. Además, vas a poder verte mucho más joven. Lo importante es que lo hagas de la manera correcta.

¿Cómo maquillar el párpado caído?

El primer paso que tienes que llevar a cabo es el de aplicar un primer para ojos para prevenir las arrugas. Este elemento además te ayudará a mantener las sombras en su sitio y unificar todo el párpado.

Luego lo que tienes que hacer es aplicar una sombra en un tono medio mate sobre la piel extra, tienes que colocarlo por encima del párpado móvil difuminando la sombra en la zona de la banana. Después opta por un rosa claro para dar más espacio y luminosidad, esta se aplica un punto en el lagrimal y por todo el párpado móvil.

Con estos pasos se logra un contraste entre el párpado móvil y el párpado encapotado que ya lo has oscurecido con esa sombra media en un tono vino claro.

Utiliza bien los productos.

Después aplicas una sombra oscura mate con la ayuda de un pincel plano y fino a ras de pestañas, tanto en las superiores como en las inferiores para luego unir el difuminado creando una sutil uve externa. Si quieres mayor profundidad puedes tomar la misma sombra y aplicar un poco por encima del lagrimal en dirección a la ceja.

Por último, utiliza el rizador para marcar bien las pestañas ya que este instrumento es muy beneficioso para poder lograr el objetivo. El siguiente paso es aplicar la máscara de pestañas y el método más conveniente es parpadear las pestañas sobre el aplicador para que el producto quede uniforme.

