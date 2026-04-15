5 postres fáciles y sin azúcar para el día del niño, los pueden realizar en familia

El Día del Niño está próximo a celebrarse así que este festejo a los pequeños de la casa merece los mejores postres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante esta etapa es fundamental cuidar de su salud así como controlar su ingesta de azúcar para generar buenos hábitos en su dieta. Es por eso que en esta ocasión te presentamos los postres más ricos para preparar sin azúcar refinada. Son una opción más saludable, con más proteína, pero no dejan de ser deliciosos.

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¿Cuáles son los mejores postres para preparar (sin azúcar) este Día del Niño?

Carlota de limón: Esta idea es deliciosa, consiste en mezclar una taza de yogurt griego con un jugo de limón, puedes agregar endulzante sin calorías, fruta del monje o lo que prefieras para agregarle un toque dulce. Agregar una cucharada de vainilla, galletas de vainilla (la cantidad que prefieras), un poco de ralladura de limón. Mete al refrigerador por 3 horas y listo, puedes disfrutar.

Brownie de chocolate: Para esta idea deberás aplastar 3 plátanos y hacerlos pure, agregaras un huevo a la mezcla, una cucharada de cacao (es importante aclarar que debe ser puro y no chocolate en polvo, ya que usualmente estos tienen una cantidad muy grande de azúcar). Añade una cucharada pequeña de polvo para hornear, un poco de nueces, almendras y chispas de chocolate. Tendrás que meter la mezcla al microondas por 2 minutos y listo. Si considerás que aún no está listo, agrega minutos extra.

Fresas con crema: Para esta idea mezclaras dos tazas de queso cottage, una taza de yogurt griego, dos tazas de fresas cortas y previamente desinfectadas. En un vaso pondrás todo mediante capas. Puedes agregar un poco de canela en polvo. Si deseas un toque crunchy puedes añadir nueces o almendras.

Pastel de zanahoria: Para hacer esta receta mezclaras dos tazas de avena, dos huevos, un plátano, una zanahoria rallada, una taza de leche descremada y un scoop de proteína. Pondrás todo en un bowl que se pueda meter al horno y para ingresarlo por 15 minutos, aunque debes revisar con un palillo de madera si ya está listo. Puedes decorar con yogurt griego, zanahoria rallada y nueces.