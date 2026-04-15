La preocupante razón por la que se retiró Pilar Montenegro de la televisión

El mundo del espectáculo siempre tiene temas de qué hablar y algunos no solo hacen referencia a lo que sucede con cantantes sobre el escenario o actores frente a las cámaras. Debido a la fama que muchas personalidades adquieren, aunque se mantengan alejados de los flashes siempre alguien se pregunta por ellos.

Noticias Querétaro del 14 de abril 2026

Un claro ejemplo de ello es lo que sucede con la cantante y actriz Pilar Montenegro quien desde el año 2013 se mantiene alejada del ojo público. La exintegrante de Garibaldi decidió alejarse de los escenarios y sets de filmación y los rumores sobre su salud se han multiplicado desde entonces.

¿Por qué Pilar Montenegro se retiró de la televisión?

Los motivos por los cuales Pilar Montenegro se retiró de la televisión no están del todo claros, pero todo apunta a temas de salud. Su alejamiento de la vida pública ocurrió en 2013 pero recién dos años después fue la propia artista la encargada de dar algunas precisiones en una entrevista periodística.

“Tengo estrés severo causado por un problema de neurología”, reveló Pilar Montenegro y añadió que “de seis meses para acá ya empecé con vértigo, a marearme, con cansancio y dolor muscular”. En este marco, remarcó que le recomendaron no tener situaciones de estrés y puso el foco en que a ella le afecta mucho “lo que dicen los medios de mí, por eso me daré un ratito”.

Más de una década alejada de los medios

Esas declaraciones de Pilar Montenegro resuenan aun en el presente, sobre todo por la frase “No sé qué me pase mañana. Por el momento quiero estar tranquila”. De todos modos, esas palabras no bastaron para conformar a la opinión pública que se ha seguido preguntando qué pasó con la cantante y los motivos de su alejamiento.

Tras más de una década de ausencia, los rumores se han mantenido y muchos de ellos hacen referencia a una enfermedad degenerativa. El diseñador de vestuario Jerónimo García fue quien instaló este tema y preocupó a los seguidores de la actriz al señalar que ese problema de salud la estaba inmovilizando.

Otras especulaciones giran en torno a que Pilar Montenegro padecería de ataxia, una enfermedad que causa problemas para caminar y genera movimientos involuntarios. De todos modos, mientras ella se mantiene alejada y en silencio, en enero de este año hizo uso de sus redes sociales para compartir algunas fotografías suyas sonriendo y, entre otras palabras, expresando: “Gracias por acompañarme un año más mis adorados!!!! Aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios”.