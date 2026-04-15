Amigo de Ángela Aguilar rompe el silencio ante la postergación de la boda con Christian Nodal

Muchos estaban ansiosos por conocer la fecha de la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero recientemente en una entrevista se dio a conocer la postergación del evento, explicando que dicho cambio se debía a la situación de inseguridad que se vive en el país.

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Sin embargo, un amigo de la hija de Pepe Aguilar rompió el silencio al respecto, aclarando la situación. No te pierdas todos los comentarios que se dijeron sobre el tema.

¿Qué pasó entre Nodal y Ángela Aguilar?

En una entrevista realizada por un medio en República Dominicana, Christian Nodal habló sobre su boda con Ángela Aguilar, detallando que se tenía prevista realizarse en mayo en Zacatecas, pero decidieron esperar debido a la situación de seguridad que se vive.

Kunno, quien es un influencer y amigo cercano de la hija de Pepe Aguilar, fue interceptado por reporteros, quienes lo cuestionaron sobre la postergación de la ceremonia. En un inicio detalló que cuando reciba su invitación, él estará listo para ir.

Por otro lado, explicó que seguramente el cambio fue tomado de la mejor manera por Ángela, además de detallar que es una decisión que los novios deben decidir basándose en lo que sea mejor para ellos. Dejando en claro que fue una decisión positiva para todos y que la relación se mantiene bien.

¿Qué comentó Kunno sobre el video de Nodal?

Los periodistas que interceptaron a Kunno aprovecharon el momento para poder preguntarle sobre el nuevo video de Christian Nodal y la polémica que se ha generado. Detalló que es usual que en la industria musical se haga algo que al final tenga un resultado inesperado. Detallando que es algo que le ha tocado experimentar en la industria.

Sobre la postergación, hay que esperar a que Ángela Aguilar y su pareja den a conocer más detalles sobre su boda y la nueva fecha que se usará, ya que ellos están decididos a que se celebre en Zacatecas.