Pepe Aguilar estaría furioso con Christian Nodal tras la polémica por el video de “Un vals”

El video de “Un vals” ha generado mucho impacto en los internautas, debido a que la protagonista que aparece tiene una enorme similitud con Cazzu, la expareja de Christian Nodal, con quien tuvo a su primera hija, Inti.

¡Quiere que le paguen! La modelo que aparece en el nuevo video de Nodal, exhibe que no le han pagado y responde a las críticas

Ha surgido el rumor de que Pepe Aguilar está furioso con su yerno por la polémica que ha generado el video musical. A continuación te detallaremos qué fue lo que pasó y lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Pepe Aguilar?

Debido a la gran polémica que ha generado el video de “Un vals”, Christian Nodal retiró el video promocional, además de limitar los comentarios en la plataforma. El periodista Javier Ceriani fue quien aseguró que Pepe Aguilar estaría furioso por todo lo ocurrido, cuestionando la decisión de escoger a una modelo con similitudes a Cazzu y Ángela.

Además de detallar que posiblemente la producción del contenido visual fue hecha sin la supervisión de su suegro, puesto que dichas acciones fueron realizadas con la principal finalidad de generar escándalo mediático para salvar su carrera. Siendo una estrategia que se utilizó en la ruptura de Shakira y Piqué.

Generando fuertes tensiones entre la familia de Ángela Aguilar y su pareja, donde ella se encuentra entre la espada y la pared. Todos los comentarios fueron realizados por Javier Ceriani; por ahora no se ha dado a conocer la postura oficial al respecto por parte de Nodal y Pepe Aguilar.

¿Qué pasó con Nodal y Ángela?

Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en el 2024; a lo largo de su relación se ha mantenido en la polémica. Aunque siguen siendo pareja, su boda religiosa que estaba planeada en mayo tuvo que posponerse, debido a la situación de seguridad que se vive en el país.

Más la polémica creada por el video de “Un vals”; parece que la problemática no va a terminar, por lo que se han encargado de dominar el huracán mediático de la farándula.