Dagna Mata lanza polémica advertencia a Nodal tras polémica por video

Dagna Mata se ha convertido en tendencia dentro de las redes sociales, debido a que es una influencer que salió en el reciente video musical de Nodal, además de ser señalada por tener una gran similitud con la expareja del cantante, Cazzu.

Cuando parecía que el chisme ya había bajado al respecto, todo nuevamente se enciende, ya que la creadora de contenido y modelo lanzó polémica advertencia. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó con Dagna Mata?

Dagna Mata alzó la voz, haciendo una polémica advertencia a Nodal; la influencer, en una entrevista realizada por un medio, explicó que inicialmente en el video iba a ser un extra, pero al final terminó siendo la protagonista del video.

Aunque las grabaciones se hicieron en febrero, detalla que no ha recibido el pago que se había acordado, detallando que le habían prometido hacerlo en 30 días, pero que ya han pasado 90 días, asegurando que es algo que pasa con frecuencia en la industria. Además de detallar que la han intentado silenciar después de la publicación del video.

Aun así, aseguró que ya tiene asesoría legal para poder atender la situación que experimenta. No comentó más al respecto, ya que no puede otorgar más detalles, por lo que debemos esperar a los siguientes días para saber cómo se desenvuelve la polémica advertencia.

¿Quién es Dagna Mata?

Dagna Mata, también conocida como Dagna Kills, es una influencer y modelo mexicana que lleva muchos años viviendo en España, quien en sus redes sociales se ha encargado de acumular un gran número de seguidores, quienes ven sus colaboraciones y proyectos.

Recientemente, se hizo famosa por salir en el video de “Un vals”, generando mucha polémica entre los usuarios por su parecido a Cazzu. Dentro de su contenido se ha destacado su carrera en el modelaje, destacando que ella ha hecho lo posible por abrirse camino empleando un estilo mexa, defendiendo sus looks ante ciertos comentarios. Hasta el momento, Nodal no ha hablado sobre la situación legal que se vive con la influencer.