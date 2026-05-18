Qué manicura deben evitar las novias 2026: tendencias que ya pasaron de moda

Las uñas, el peinado y el maquillaje son elementos primordiales cuando de lucir un look se trata. Ya no importa si se trata de una ocasión especial, cualquier momento es el ideal para destacarse por el diseño de manicura, el tipo de corte de cabello o las técnicas de maquillaje utilizadas.

Sin embargo, cuando se trata de situaciones sumamente importantes, como es el caso de una boda, los esfuerzos por verse bien deben redoblarse, sobre todo si estamos hablando de nada más y nada menos que de la novia.

Uñas especiales para una boda

En el caso de la manicura, los expertos en este terreno remarcan que para las novias que buscan un diseño de uñas verdaderamente especial en su gran día, las tendencias actuales fusionan la elegancia clásica con sutiles toques de modernidad y textura.

La clave para que sean memorables radica en la personalización y es que muchas novias optan por detalles ultra exclusivos, como esmaltar de forma impecable una sola uña con la inicial de su pareja, trazar delicados patrones que emulan el encaje de su vestido o incorporar un acabado holográfico muy fino que se transforma según la iluminación del salón.

¿Qué manicura deben evitar las novias?

Más allá de lo señalado, algunas personas se inclinan por tendencias que fueron y aún son furor pero que podrían no ser adecuados para su noche de boda. Al respecto, en los salones de manicura se remarca que el universo de las bodas ha dado un giro rotundo hacia el lujo silencioso y la autenticidad.

Es por eso que las tendencias nupciales dejan atrás el maximalismo de las redes sociales para abrazar una sofisticación minimalista y limpia. En este caso, el diseño de las uñas es liderado por estéticas como las milky nails o el aclamado tono Cloud Dancer (blanco roto y etéreo). De todos modos, las novias deben estar atentas porque hay tendencias que quedaron completamente obsoletas y que deberían evitar para que sus manos no luzcan anticuadas en su gran día:

El maximalismo 3D y el exceso de charms: Atrás quedaron las uñas recargadas con pedrería XL, cadenas, perlas en relieve o figuras tridimensionales en cada dedo.



Por qué evitarlo: Este estilo satura la atención visual y compite directamente con el gran protagonista de tus manos: la alianza. Además, el riesgo de que se enganchen en el encaje o el tul del vestido es altísimo.

La alternativa actual: El relieve sutil. Si querés un detalle táctil o brillante, optá por un solo acento minimalista en una sola uña o texturas pulidas que jueguen con la luz de forma discreta.

Uñas esculpidas XXL (Formas extremas o stiletto): Las longitudes kilométricas y las estructuras artificiales excesivamente gruesas perdieron terreno frente a la comodidad y la elegancia natural. Formas como las duck nails (más anchas en la punta) o los stilettos infinitos ya se perciben como desactualizados.



Por qué evitarlo: El "nuevo lujo" es funcional y cómodo. Las uñas demasiado largas restan frescura y se ven forzadas en un contexto nupcial.

La alternativa actual: Uñas cortas o de longitud media con formas orgánicas que acompañen la anatomía de tu mano, como la almendra suave o el cuadrado sutilmente redondeado.

El acabado mate absoluto: Hubo una época en la que el acabado opaco y aterciopelado era el rey de la elegancia, pero esa era llegó a su fin.



Por qué evitarlo: El mate tiende a apagar el color y puede hacer que las manos luzcan planas o sin vida en las fotografías de cerca.

La alternativa actual: Acabados glaseados, perlados o con un brillo translúcido (jelly). La prioridad es reflejar la luz de manera delicada para que las uñas simulen un aspecto saludable, jugoso y pulido.

La francesita tradicional de línea gruesa y marcada: La manicura francesa nunca muere, pero sí se transforma. La versión clásica de los años 2000, con una base rosa muy translúcida y un borde blanco grueso, rígido y tpexo, ya no se usa.



Por qué evitarlo: Endurece las facciones de las manos y resulta demasiado predecible.

La alternativa actual: La francesita minimalista o micro-french. La línea blanca superior debe ser un trazo milimétrico y ultrafino. También pisa fuerte la francesa invertida o los diseños ombré (un degradado suave y difuminado).

El glitter grueso o con textura arenosa: Los esmaltes con partículas de brillo grandes y superficies rugosas al tacto se despidieron de las paletas elegantes.

