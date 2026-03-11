La manicura italiana es tendencia porque estiliza las uñas: 3 diseños

La tendencia en manicura para este 2026 se inclina por el minimalismo y la discreción. Lo sobrecargado ya no va más por lo que la naturalidad es tu mejor aliada, por lo que los diseños son discretos y con decoraciones sencillas.

Siguiendo esta línea es que tenemos que mencionar que las uñas largas o anchas ya no son protagonistas. Es por esto que la manicura italiana es la propuesta tendencia y muy favorecedora.

¿Qué es la manicura italiana?

La manicura italiana se puede lucir con cualquier color de esmalte, al mismo tiempo que genera un efecto visual de uña alargada. Su técnica se basa en un limado específico, esmaltado y trucos adicionales para lograr una ilusión óptica que haga que las uñas parezcan más largas, más delgadas y con una forma que complemente la mano

Esto puedes realizarlo de la siguiente manera:

Aplica una capa de base en las uñas. Este paso protege la superficie natural de la uña y permite que el esmalte se adhiera mejor y aumente su durabilidad.

Aplicar el esmalte dejando margen: Con el esmalte, acércate lo máximo posible a la cutícula, sin tocar la piel. Para crear la ilusión óptica de alargamiento característica de la manicura italiana, deja aproximadamente un milímetro de borde libre a cada lado de la uña.

Sellar el esmalte: Finaliza con una capa de 'top coat' para proteger el color y dar brillo.

Algunos de los diseños que más resaltan son:

Manicura francesa bicolor

Lo que aquí tienes que hacer es combinar un par de tonalidades una como base y otra en la línea clásica del borde de la uña, manteniendo el característico espacio lateral de la técnica italiana.

Rosa pastel

Otro de los diseños consiste en una manicura delicada y cuidada. Es un tono que realza la elegancia natural de las uñas, potencia el bronceado y crea un diseño suave y muy favorecedor.

Rojo intenso

Por último, tenemos un color clásico que es muy favorecedor. Si lo aplicas con esta técnica tendrás un sofisticado y con un efecto visual que alarga y estiliza la uña, transformando una manicura tradicional en una muy especial.