5 diseños de manicura toasted nails para lucir elegante

Las toasted nails son uñas en tonos marrones como el café y lucen muy acogedoras como también cálidas. Aunque puede ser una manicura asociada a las épocas frías, en esta oportunidad es una de las grandes apuestas para la primavera.

Amanda Miguel se niega a hablar sobre la polémica de Ángela Aguilar: “No me interesa”

Dentro de los marrones nos encontramos con tonos variados, pero de seguro te quedarás con uno que te enamorará a primera vista. El marrón transmite confort y estabilidad.

Por último, tenemos que mencionar que son unas uñas muy versátiles, que sientan bien a todo tipo de pieles y permiten diferentes acabados para ganar en sofisticación.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas toasted nails?

Manicura lisa marrón café

Aquí nos encontramos con una propuesta sencilla, pero que no deja de ser elegante. Tienes que pintar todas las uñas con un tono tostado como un café que resalta en las uñas almendradas. El resultado es muy distinguido y sofisticado, una manicura versátil y estilosa, lista para triunfar con cualquier look.

Capuccino en uñas cortas

Otra opción es la de un marrón café más claro como el capuccino. Es un tono más cremoso y natural que se asemeja mucho a las nude, pero con un tono tostado. Se puede lucir en todo tipo de uñas pero las uñas cortas son la base perfecta para este tono tan discreto y limpio.

'Cat eye nails' uñas almendradas

Las ojos de gato tienen un efecto tan luminoso y magnético se ve increíble con los tonos marrones. El mejor de los tonos en este caso es el caramelo porque se ve dulce y glaseado. Además, cuando se mueve con la luz muestra unos matices preciosos.

Brillantes y con un punto rojizo

El marrón rojizo es una hermosa versión para tus uñas. Si quieres un estilo de acto impacto, tienes que aplicar un extra de brillo para lograr un efecto más acharolado. Ideales para salir con amigas o para quedar con esa cita tan especial.

Animal print

Sin dudas el animal print es un clásico que no pasa de moda. En este caso puedes combinar tono caramelo y café con leche, con otro de los diseños más pedidos, la manicura francesa. Tendrás como resultado una manicura divertida y femenina que elevará tu look.