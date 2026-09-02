La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cuándo y dónde ver la conferencia de prensa con revelaciones sorpresa?

A tan solo unos días de que La Granja VIP Segunda Temporada abra sus puertas de manera oficial, la producción del reality show convocó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa estelar.

Durante esta presentación oficial del proyecto se revelarán sorpresas exclusivas, detalles inéditos sobre la dinámica de competencia y se ofrecerá el primer vistazo a las instalaciones y áreas comunes donde convivirán los famosos.

Si deseas conocer todos los detalles que harán públicos, entonces únete virtualmente a las 12:00 del día a través del sitio web; así como la app de Azteca Uno.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP Segunda Temporada?

La cuenta regresiva para el inicio formal de la contienda está en su etapa final. El gran estreno de La Granja VIP 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 en punto de las 20:00 hora. En esta gala inaugural se revelará la alineación completa de celebridades y se asignarán las primeras responsabilidades de campo.

¿Cómo ver el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada?

El despliegue técnico para la transmisión del programa abarcará tanto la televisión tradicional como plataformas digitales de acceso inmediato.

Para disfrutar de la Granja VIP Segunda temporada y no perderte ni un solo minuto de la convivencia diaria desde la comodidad de tu teléfono móvil, las plataformas de emisión habilitaron diferentes alternativas digitales:

Señal en vivo por Azteca UNO: A través de la aplicación oficial TV Azteca En Vivo (disponible para celulares con sistemas Android e iOS) y desde su sitio web oficial, podrás sintonizar la transmisión simultánea de la señal abierta por televisión sin costo alguno.

Acceso total 24/7 en Disney+: Si lo que buscas es una experiencia inmersiva sin censura ni interrupciones comerciales, la plataforma de streaming contará con multicámara en directo las 24 horas del día. Esto te permitirá monitorear la cocina, los establos y las zonas de descanso en el momento que desees desde la app móvil para vivir el estreno como si estuvieras dentro de la mismísima granja.