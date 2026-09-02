¿Qué le pasó a Aristeo Cázares en Exatlón México Décima Temporada? Esto se sabe sobre su lesión en el Juego del Tiempo

¡Aristeo Cázares se lastima de nuevo! El atleta de alto rendimiento es víctima de una lesión en Exatlón México Décima Temporada en el Juego del Tiempo, mismo circuito que le lastimo la rodilla en la novena temporada. Al caer de uno de los obstáculos, se dislocó el hombro, teniendo que recibir atención médica. Durante su participación en el circuito, tuvo que se cambiado por Zudikey para completar la ronda.

Un momento complejo que parece revivir el atleta, te contamos cómo fue su lesión anterior que le perjudicó en su estadía del reality deportivo. No te pierdas de todos el chisme.

¿Qué le pasó a Aristeo Cázares?

Durante la novena temporada de Exatlón México, Aristeo Cázares sufrió de una terrible lesión, todo fue en el Duelo de Eliminación del 20 de octubre del 2025 en el reality deportivo, donde cruzaba por varios obstáculos, hasta que resbaló y tuvo un fuerte impacto en la rodilla, causándole una lesión que fue atendida por personal médico.

En un inicio, se menciono que tuvo una lesión en el ligamento y menisco, situación que le impidió seguir en el reality, por lo que La Máxima Autoridad tuvo que anunciar formalmente la salida del atleta de alto rendimiento, ya que fue necesario de una intervención quirúrgica con una recuperación física larga.

La salida de Aristeo sorprendió a todos, por lo que fue despedido entre abrazos y lagrimas de sus demás compañeros, lamentando los hechos. Incluso, Antonio Rosique detalló la forma en que las cosas pueden cambiar en una fracción de segundo, siendo un fuerte mensaje para todos los atletas.

¿Qué temporada de Exatlón ganó Aristeo Cazares?

Aristeo Cázares en la segunda temporada sorprendió a todos al convertirse en el campeón indiscutible del reality deportivo, un momento importante para el atleta de alto rendimiento, llevándose el trofeo oficial.

El atleta regreso a Exatlón México Décima Temporada, con al esperanza de nuevamente obtener el gran reconocimiento y el jugos premio, una oportunidad que nadie desea dejar pasar. Esperemos que la lesión no le corte la gran oportunidad.

