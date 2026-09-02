Lancer impacta al mostrar cómo quedó su dedo tras el accidente que sufrió en la final de MasterChef 24/7

La Gran Final de MasterChef 24/7 no solo estuvo marcada por la emoción de conocer al ganador de esta temporada, sino también por un inesperado accidente que puso en alerta a todos los presentes y al público que no se perdió la transmisión. Lancer, uno de los cuatro finalistas, sufrió una fuerte cortada y a horas de este lamentable hecho, el modelo publicó en sus redes sociales cómo quedó su herida.

Te puede interesar: Claudia, ganadora de MasterChef 24/7, revela qué hará con los 2 millones de pesos y sorprende a todos

A días de haber sufrido el accidente, Lancer decidió compartir un video donde mostró todo lo que atravesó después de concluir la final de la cocina más famosa de México, ya que, muchos usuarios se cuestionaron por qué no estuvo junto con sus compañeros celebrando. De acuerdo a lo que se muestra, una vez concluyendo el programa corrió inmediatamente al hospital para ser atendido, incluso se le ve arriba de una ambulancia aún con su filipina la cual terminó ensangrentada.

Asimismo, destacó varias fotografías del momento en que fue atendido por el cirujano plástico: "Fue una cortada que requirió de una sutura hecha por un cirujano plástico debido a su complejidad, afortunadamente el Dr. logró recatarlo para que no me quedara mut1lad0", describió en el video.

¿Cómo quedó el dedo de Lancer?

Cabe recordar que el participante que quedó en segundo lugar de este reality culinario presentó el reto completo de preparar platillos de 4 tiempos, al presentar su postre con el cual concluía su participación. Sin embargo, por las prisas y la presión de la competencia, Lancer se cortó con un cuchillo y comenzó a sangrar de manera abundante. La situación obligó al equipo médico a intervenir mientras el resto de la producción atendía la estación del cocinero.

Aunque en ese momento Lancer mantuvo la calma, la lesión resultó ser más seria de lo que inicialmente parecía. Un día después de la final, el cocinero contó que requirió una curación de cinco puntadas para poder cerrar la herida.

“Rescatamos la tapa del dedito”, expresó en la entrevista e indicó que debido a la gravedad tuvo que ser atendido por un cirujano plástico, debido a la profundidad de la cortadura.

Tras este incidente, el participante mostró en el video cómo llegó al hospital y la profundidad de la cortada, la cual implicaba en ese momento que podría perder gran parte de la yema del dedo.