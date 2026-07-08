Paso a paso: cómo tejer tenis a crochet, cómodas y fáciles de hacer

La técnica crochet es una de las más conocidas dentro del mundo del tejido; y que por más que parezca sencillo, no es necesario ser un especialista para hacer tejidos increíbles y que consiste en tejer labores con hilo o lana que usa una aguja corta provista de un gancho extremo. Podrás hacer desde mantas, frazadas y hasta incluso unos tenis que son cómodas, fáciles de hacer; y que lograrás un calzado bastante cómodo y que son ideales para usar durante el verano.

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Los tenis son unos de los calzados más populares de todos y que tienen la particularidad de ser más cómodas que los zapatos tradicionales y que se pueden usar durante todo el día. Lo que nunca imaginaste es que se pueden hacer de manera casera y con la técnica crochet para que te quede como resultado algo bonito, sencillo de hacer y que para el verano se pueden llevar tranquilamente.

Por otro lado, las zapatillas crochet son una idea perfecta para tejer un calzado cómodo, fresco, con mucho color; y que sin dudas que se podrán usar durante todo este verano. Tiene un diseño tipo ballerina combina textura, suavidad y con un acabado artesanal que las hace perfectas para usar desde la comodidad de la casa o salir de paseo.

Elementos para tejer los tenis a crochet

Hilo algodón

Aguja gancho 2.25 mm

Tijeras

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Consejos para tejer las zapatillas de crochet

Técnica : crochet

: crochet Nivel : tejedora principiante

: tejedora principiante Puntos: punto alto, cadeneta y punto vareta

En la cuenta de la especialista Crochet Rocío, vas a poder tener en detalle el paso a paso para hacer estos tenis ideales para el verano de crochet, que serán muy bonitos y que no es necesario ser una experta en esta técnica para lograr unos lindos zapatos. Se trabaja con una estructura fácil de entender y con acabados que hacen que el resultado luzca más profesional y cómodo.