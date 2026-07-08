¡La gala de beneficios y castigos inicia con un giro de tuerca! El sabotaje en MasterChef 24/7 cambia de dueño

La gala de benficios y castigos de esta noche tuvo un inicio de lo más inesperado, pues el sabotaje en posesión de Antrax, tras haberse llevado la victoria en el reto express de este día, cambió de dueño debido a los comentarios del público en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que Claudia Lizaldi le reveló a los cocineros que el ganador de esta noche podrá salir del Mundo MasterChef para comer con alguien de su elección, retomó el tema de los sabotajes que Antrax había impuesto previamente a Carmen, Luis, Nora y Claudia tras haber triunfado en el reto express con el Chef Diego Niño; sin embargo, la conductora invitó a los cocineros y al público que sintonizó la transmisión de la gala desde las 20:30 horas a revivir lo ocurrido.

En las imágenes se mostró que Antrax, Lancer y Michelle como finalistas del reto en el que tenían que sacar manzanas de una pequeña piscina con la boca, no tenían permitido recargarse en la alberca, hecho que Antrax no siguió al pie de la letra en los momentos finales.

Tras las incuestionables imágenes, Claudia Lizaldi le confirmó a Michelle que se convirtió en la nueva ganadora del reto, por lo que, si así lo quería, podía designarle los sabotajes (guantes de cangrejo) a otros competidores. La integrante de las "Divas" no dudó en aceptar la sugerencia y decidió castigar a Ixdit y al propio Antrax para el reto con la freidora de aire.

La conductora también confirmó que los participantes con el peor desempeño de esta noche tendrán que pasar toda la noche cocinando fondos en la dark kitchen y estarán acompañados de dos compañeros que cada uno de elija.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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