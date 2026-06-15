Manualidades de Sonic: 3 ideas para hacer tus propios personajes

La creatividad es una de las grandes virtudes que tenemos las personas. Aunque algunas tienen esta como un don debido a su desarrollo que, en muchos casos, es innato, otros lo consiguen a través de la práctica.

Noticias Zacatecas del 12 de junio 2026

Fuertemente ligada a la imaginación, esta permite plasmar ideas abstractas en objetos tangibles y es en este punto que cobran importancia los proyectos e ideas que se divulgan en redes sociales y demás plataformas.

Manualidades en casa

Las manualidades son una de las prácticas relacionadas con la creatividad y que, por lo general, se alimenta desde las escuelas. Sin embargo, en muchos hogares forma parte de las actividades más elegidas para entretenerse y porque promueve la interacción de los miembros de la familia.

Las manualidades ayudan a mejorar la concentración, motivo por el cual muchos la emplean como una herramienta terapéutica ya que colabora con la reducción de la ansiedad y del estrés.

Manualidades de Sonic

Es por lo señalado anteriormente que, si estás buscando alejar un poco a los más pequeños de las pantallas y trabajar con su imaginación, las manualidades se presentan como una excelente alternativa. En esta oportunidad, la Inteligencia Artificial (Gemini) es la que invita a practicarla uniéndola con el universo de Sonic.

La idea es crear con nuestras propias manos los personajes de esta trama y para eso nos ofrece 3 ideas geniales, fáciles y súper vistosas para crear a Sonic, Tails o Knuckles sin gastar una fortuna:



Materiales: tubos de cartón, témperas o acrílicos, cartulinas de colores, plasticola y tijeras.

Paso a paso

La base: Pinta todo el tubo del color del personaje que elijas y déjalo secar.



Los detalles de la cara: En una cartulina color piel o blanca, dibuja la mímica de la boca y los ojos gigantes tan característicos de la saga. Recórtalos y pégalos en la parte superior del tubo. El toque 3D: Corta la silueta de las púas de Sonic (o las dos colas de Tails) en cartulina del mismo color del cuerpo. Haz una pequeña pestaña en el borde, pon adhesivo y pégalas en la parte de atrás del tubo para que sobresalgan.

Figuras de acción con tapitas de plástico y limpiapipas



Materiales: Tapitas de plástico, limpiapipas, un punzón y marcadores indelebles negro y blanco.

Paso a paso

Perforación: Con la ayuda de un punzón, haz un agujero en el centro de las tapitas. Vas a necesitar unas 4 o 5 por personaje. Estructura: Pasa el limpiapipas a través de las tapitas para formar el torso y la cabeza. Con otros trozos de limpiapipas, dale forma a los brazos y las piernas (puedes usar cuentas de collar o tapitas más chicas para los guantes y las zapatillas). El rostro: La tapita superior será la cara. Usa los marcadores indelebles para dibujarle la mirada desafiante a Sonic o la sonrisa tierna a Tails.

Imanes de heladera con fieltro o goma eva



Materiales: Planchas de goma eva o retazos de fieltro, un imán viejo que puedas recortar, silicona líquida o pegamento universal y tijeras.

Paso a paso