Manualidades de Bluey: 4 ideas para hacer lapiceras de foami para niños

Bluey es uno de los personajes de caricaturas infantiles más queridos por los niños , y por eso hacer manualidades inspiradas en sus personajes es una excelente idea para motivarlos a crear sus propios materiales escolares. Una propuesta bastante atractiva es elaborar lapiceras de foami, un material sencillo, pero que, bien utilizado, permite desarrollar proyectos muy creativos. Mira el paso a paso para hacerlas junto con ellos y fomentar sus habilidades artísticas.

El paso a paso para hacer lapiceras de Bluey divertidas

En Pinterest y YouTube existen diversas ideas para hacer lapiceras de Bluey, ya sea de cuerpo completo, solo con el rostro o incluso con formas divertidas. Lo primero que deben hacer tu hijo(a) y tú es elegir un personaje, como Bandit, Chilli, Bingo o el propio Bluey. Después, sigan estas instrucciones:

Estas son algunas ideas de Bluey para hacer lapiceras de foami.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Materiales



Foami azul claro

Foami azul oscuro

Foami color crema o beige

Foami negro

Foami blanco

Foami naranja

Silicón frío o caliente (con supervisión de un adulto)

Tijeras

Regla

Lápiz

Cierre (cremallera) de 20 a 25 cm

Marcador negro fino

Molde o imagen de Bluey como referencia

Una vez que tengas todos los materiales, será momento de poner manos a la obra:

Ideas para hacer lapiceras de foami de Bluey.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lo primero que debes hacer es crear la base de la lapicera. Para ello, corta dos rectángulos de foami azul claro de aproximadamente 22 cm x 12 cm. Pega el cierre en el borde superior de ambas piezas. Asegúrate de que abra y cierre correctamente antes de continuar. Diseña la cara de Bluey cortando un óvalo grande de foami azul oscuro para formar la parte superior de la cabeza. Después, recorta el hocico con foami color crema. Luego, haz dos círculos blancos para los ojos. Agrega dos círculos negros pequeños para las pupilas. Corta la nariz en foami negro y, con el marcador negro, dibuja la sonrisa característica de Bluey. Es momento de colocar las orejas. Recorta dos orejas grandes en foami azul oscuro, agrega detalles internos con foami azul claro y pégalas en la parte superior de la lapicera. Añade elementos decorativos para darle más personalidad al diseño, como huellitas de perro, huesitos decorativos o figuras miniatura de Bluey y Bingo. Finalmente, cierra la estructura y une los laterales y la parte inferior con silicón, dejando libre únicamente la zona del cierre.

Este procedimiento puede adaptarse fácilmente a cualquier personaje de Bluey, ya que únicamente tendrás que modificar los colores del papel foami para representar a cada integrante de la familia.