Tablas de multiplicar de Bluey: 4 ideas caseras y portables para que tu hijo aprenda sin esfuerzo

No hay nada mejor que aprender jugando, especialmente cuando los personajes favoritos de los niños forman parte de la experiencia. Si tu hijo es fan de Bluey, Bingo y toda la familia Heeler, puedes aprovechar esa emoción para convertir las matemáticas en una actividad divertida. Afortunadamente, en Pinterest existen decenas de diseños creativos de tablas de multiplicar portables inspiradas en esta popular caricatura, ideales para practicar en casa, en la escuela o durante los viajes .

4 ideas caseras y portables de tablas de multiplicar de Bluey

La ventaja de estas manualidades es que permiten que los niños tengan las tablas siempre a la mano, facilitando la memorización y el aprendizaje de una manera visual y entretenida. Además, muchas pueden elaborarse con materiales económicos como cartulina, mica para plastificar, anillos para llavero y hojas impresas con imágenes de Bluey. Inspirándonos en algunas de las ideas más populares que circulan en Pinterest, te compartimos cuatro opciones fáciles de hacer en casa.

1. Mini llavero de tablas de multiplicar: Esta es una de las opciones favoritas de padres y maestros por su practicidad y facilidad de uso. Consiste en imprimir cada tabla de multiplicar en tarjetas pequeñas decoradas con imágenes de Bluey, Bingo, Bandit o Chilli. Después puedes plastificarlas y unirlas con un aro metálico para crear un práctico llavero educativo. Lo mejor es que cabe en la mochila o incluso en el bolsillo, permitiendo que los niños repasen las multiplicaciones en cualquier momento y lugar. En Pinterest pueden encontrarse numerosos ejemplos de este formato portátil.

Ideas para hacer tablas de multiplicar portables.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Tarjetas desplegables con personajes de Bluey: Otra idea muy creativa es elaborar tarjetas tipo acordeón que permitan consultar varias tablas en un solo material. En la portada puedes colocar a Bluey y, al desplegar la cartulina, aparecen las tablas del 1 al 10 organizadas por colores. Este formato resulta atractivo porque cada sección puede estar protagonizada por un personaje diferente de la serie. Además, se dobla fácilmente para guardarlo en una mochila o una carpeta escolar.

Bluey y sus amigos para estudiar.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Tablas de multiplicar con forma de lápiz: Entre las propuestas más llamativas que circulan en Pinterest destacan los diseños con forma de lápiz gigante. Cada lápiz representa una tabla diferente y puede decorarse con stickers o imágenes impresas de Bluey. Una vez plastificados, estos lápices educativos pueden perforarse en la parte superior para convertirlos en un llavero o sujetarse con una argolla. Así, los niños tendrán varias tablas reunidas en un solo accesorio práctico y divertido.

|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Cuadernito portátil para practicar: Si tu hijo ya está comenzando a dominar las multiplicaciones, puedes crear un pequeño cuaderno temático inspirado en Bluey. Cada página puede incluir una tabla, ejercicios sencillos, espacios para colorear y retos matemáticos. La ventaja es que no solo ayuda a memorizar resultados, sino que también permite poner en práctica los conocimientos de forma dinámica. Incluso puedes personalizar la portada con el nombre del niño y sus personajes favoritos de la serie.

Un aprendizaje divertido con Bluey: ventajas de estudiar con personajes de caricatura

Las tablas de multiplicar no tienen por qué ser aburridas cuando se combinan con creatividad y los personajes que más gustan a los niños. Con materiales básicos y un poco de imaginación, puedes crear recursos educativos portables que acompañen a tu hijo todos los días.

Desde llaveros hasta mini cuadernos, las ideas inspiradas en Bluey se han convertido en una de las tendencias más populares entre padres y docentes que buscan hacer del aprendizaje una experiencia más entretenida. Además, en redes sociales, usuarios reúnen cientos de diseños que pueden servir de inspiración para personalizar cada proyecto según la edad, las necesidades y los gustos de los pequeños.