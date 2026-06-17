4 ideas para reemplazar la base de la cama por opciones que también sirven como almacenamiento
Cuando se trata de optimizar el espacio en las habitaciones, los muebles multifuncionales como la base de cama con cajones integrados son una gran alternativa.
Tener una recámara pequeña no significa que no se pueda mantener el orden, en especial si se recurren a soluciones prácticas como los muebles que tienen diferentes funciones. Es el caso de los diseños para base de la cama que cuentan con espacios para almacenamiento en la parte baja, lo que permite acomodar zapatos, juguetes y otros tipos de artículos para reducir el ruido visual.
Los 5 modelos de base para cama que son multifuncionales y sirven para guardar tus cosas
De madera con cajones y zapatera frontal. Si buscas un material resistente y que te dure intacto por varios años, entonces la base de madera para la cama es una excelente opción. Y para elevar su utilidad, están los diseños que tienen cajones amplios en la parte lateral y zapatera replegable en la parte frontal.
Base de cama tipo baúl. En caso de que quieras muebles que cuenten con gran espacio para guardar desde ropa hasta documentos valiosos, los diseños de base de cama estilo baúl son la mejor alternativa para tener un dormitorio perfectamente organizado. Como su nombre lo dice, tienen la estructura de un cofre, por lo que el colchón se alza por completo y queda todo el perímetro debajo para colocar los artículos.
Con una estantería horizontal como soporte. La decoración no tiene que estar peleada con el orden en una recámara, mucho menos ahora que existen tantos tipos de mobiliarios con estructuras delicadas para aportar estilo visual. Es el caso de las bases para cama que vienen con estanterías verticales a los lados, mismos que funcionan como repisas y sirven para poner maquillaje, perfumes o skincare.
Base de cama elevada. Para las habitaciones que son muy pequeñas y también se usan como área de trabajo, el mobiliario más adecuado definitivamente son las bases de cama con estructura alta, casi como si fueran literas. La diferencia es que en lugar de poner otra cama debajo, todo el espacio libre se puede aprovechar para acomodar un escritorio pequeño o para organizar artículos.