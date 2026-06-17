4 ideas para reemplazar la base de la cama por opciones que también sirven como almacenamiento

Tener una recámara pequeña no significa que no se pueda mantener el orden, en especial si se recurren a soluciones prácticas como los muebles que tienen diferentes funciones. Es el caso de los diseños para base de la cama que cuentan con espacios para almacenamiento en la parte baja, lo que permite acomodar zapatos, juguetes y otros tipos de artículos para reducir el ruido visual.

Los 5 modelos de base para cama que son multifuncionales y sirven para guardar tus cosas