Las puertas abatibles, muros sólidos o acabados oscuros pueden hacer que un espacio parezca más reducido de lo que realmente es, como en este caso lo es la cocina. No obstante, existen 6 opciones para sustituir la puerta de la despensa y hacer que el área se vea más grande. Estas son las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

Los especialistas en diseños de interiores coinciden en que reemplazar el acceso tradicional de la despensa por soluciones más ligeras puede aportar luminosidad y una apariencia más grande. Es en la cocina donde puedes replicar estas 5 opciones para reemplazar la tarja de tu cocina por soluciones de acero inoxidable duradera con cascada.

Las opciones para sustituir la puerta de la despensa

1. Tipo granero: Este tipo de puertas instaladas sobre rieles exteriores elimina los metros de apertura que requiere una convencional. Es idea de departamentos o casas pequeñas, ya que se optimizan los metros cuadrados disponibles y se evitan interferencias con otros muebles o electrodomésticos.

6 opciones para sustituir la puerta de la despensa y hacer que la cocina se vea más grande|IA

2. Paneles de vidrio: El cristal es de los materiales más recomendados para ampliar visualmente los espacios. Lo anterior, ya que los paneles de vidrio permiten que la luz entre y reduzca la sensación de encierro o pequeñes.

3. Cortinas decorativas: Es de las opciones más baratas. Al no requerir marcos, bisagras ni espacio de apertura, generan una transición más suave entre áreas y aportan una imagen menos cargada visualmente del área.

4. Estanterías abiertas: Las despensas abiertas han ganado popularidad debido a su capacidad para ampliar visualmente las cocinas pequeñas.

5. Puertas plegables: Reduce considerablemente el espacio necesario para abrir y cerrar el acceso. Son útiles en cocinas donde hay islas, barras o muebles cercanos.

6. Arcos o marcos decorativos: Esta opción resulta efectiva cuando la despensa mantiene un alto nivel de organización y limpieza visual. Además, favorecen una percepción más espaciosa.