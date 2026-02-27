5 manualidades con botellas de plástico; ideales para realizar con niños y reforzar su creatividad

Te presentamos las mejores manualidades con botellas de plástico para realizar con los más pequeños del hogar, son muy creativas y divertidas de hacer.

1. Pulseras de plástico: Esta idea es excelente y consiste en cortar tiras de plástico de una botella del tamaño que se prefiera. Se deberán pasar por una plancha caliente para redondear los bordes (esto se tendrá que hacer con cuidado y verificación de un adulto). Posterior a esto las pulseras podrás decorarse con pintura o incluso pedrería. Es perfecta para que los pequeños pasen un momento agradable y sean creativos.

2. Maceta en forma de gusano: Esta idea consiste en cortar la parte superior e inferior de una botella; ambas deberás unirse ya que será la cabeza del gusano, posterior a eso se deberán cortar al menos 3 bases de botellas, ya que serán las macetas. Las bases se unirán en forma de tren. La cabeza se puede decorar con ojos movibles y antenas, también se puede pintar del color que se desee.

3. Bolsas con botellas de plástico: Esta idea consiste en cortar la parte inferior de una botella y hacer recortes de tiras cada 2 centímetros, estas se pegaran a la base creando una especie de flor. Con otra tira se hará un soporte para poder sostenerla. Es ideal para decorar mesas y agregar objetos pequeños.

4. Muñecos con botellas de plástico: Esta idea consiste en unir botellas de plástico para formar el cuerpo de un muñeco. Se pueden utilizar taparroscas para crear los ojos y popotes para unir cada botella. Es preferible pegar con silicón frío para evitar accidentes. Los niños pasarán un momento muy agradable.

5. Tortugas de colores: Esta idea consiste en cortar la parte inferior de una botella y pegarla a una base que tenga forma de tortuga donde la botella deberá coincidir con el caparazón. El material de la base puede ser cualquiera que se prefiera, pero debe ser resistente. Esta base deberá tener un orificio (donde se podrán agregar pequeños objetos o incluso dulces). Haz que los pequeños utilicen toda su creatividad con diversos materiales. Sin duda pasarán un gran momento además de que ayudarán a evitar más contaminación.