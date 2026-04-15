Bajar la panza podría ser uno de los más grandes retos que enfrentan las personas que tienen unos kilitos de más desde hace tiempo o que les cobró factura el excederse durante las vacaciones de Semana Santa, festividad que no se celebra en varios países del mundo, entre ellos uno de Latinoamérica. No obstante, el reducir la “lonja” es posible sin hacer ejercicio y con estos 3 consejos, según los expertos.

Se debe entender que la clave del éxito está en la comida, por lo que la mayoría de los consejos se basarán en la alimentación, puesto que, al no quemar calorías por el ejercicio, se debe reducir la ingesta de calorías al día y así tener un buen resultado. En cambio, si lo que quieres es hacerlo con deporte, estas son las 3 rutinas de gym para mujeres principiantes: verás resultados pronto y son sencillas.

Los 3 consejos para bajar la panza sin hacer ejercicio

1. Más proteína, menos carbohidratos: Una de las claves de las dietas para comenzar a bajar de peso es consumir más proteína y menos carbohidratos, como lo son el pan, las papas y las pastas, por mencionar algunas. Asimismo, debes evitar consumir alimentos o bebidas con azúcar, pero sobre todo dejar de beber alcohol y fumar, si es que lo haces con regularidad.

Los 3 consejos más importantes para bajar la panza sin hacer ejercicio, según expertos|Pinterest

2. Dormir: Es sumamente importante tomar en cuenta este punto, pues el no dormir entre 6 y 8 horas podría afectarte en tu proceso de bajar la panza. Lo anterior, ya que el hambre aumenta cuando la calidad de sueño no es suficiente, según un estudio de la Universidad de California.

Los 3 consejos más importantes para bajar la panza sin hacer ejercicio, según expertos|Pinterest

3. No cenar antes de dormir: Se recomienda cenar entre 2 y 3 horas antes de irse a dormir, ya que, de lo contrario, los alimentos se almacenan en el cuerpo, lo que provoca el aumento de peso. Consume un plato alto en proteína y bajo en carbohidratos.