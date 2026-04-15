7 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones japandi

De todas las tendencias en decoración de interiores para 2026, en su gran mayoría apuestan por el minimalismo hasta en los detalles, incluyendo artículos de la vida cotidiana que pasan desapercibidos, como el bote de basura. Y un estilo que es perfecto para embellecer los espacios al instante, es el japandi, que fusiona elementos japoneses y escandinavos, según el sitio especializado The Spruce.

Adiós al bote de basura estorboso: las mejores ideas para renovar el baño con un estilo japandi