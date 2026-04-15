7 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones japandi
Si quieres modernizar la decoración de tu baño con un estilo más sofisticado, no te olvides de cambiar el bote de basura tradicional y poner un diseño moderno.
De todas las tendencias en decoración de interiores para 2026, en su gran mayoría apuestan por el minimalismo hasta en los detalles, incluyendo artículos de la vida cotidiana que pasan desapercibidos, como el bote de basura. Y un estilo que es perfecto para embellecer los espacios al instante, es el japandi, que fusiona elementos japoneses y escandinavos, según el sitio especializado The Spruce.
Adiós al bote de basura estorboso: las mejores ideas para renovar el baño con un estilo japandi
- Cestos de bambú. Los materiales como el mimbre o el bambú aportan calidez a un espacio de manera inmediata, por lo que es un gran acierto sumarlo al amueblado. Para quitar el bote de basura feo que tengas, puedes usar un cesto de bambú y ponerle una bolsa para mayor facilidad de manejo.
- Bote de basura tipo japandi integrado a la pared. Si quieres que todos los muebles de tu baño sean multifuncionales, los botes de basura que van empotrados a los muros son tu mejor opción. De acuerdo con un artículo de Japandi Supply House, se trata de un modelo compacto y práctico que deja libre espacio en el suelo.
- Modelos con rueditas. La clave para que el estilo minimalista quede bien en una habitación, consiste en quitar el ruido visual tanto como sea posible. Así que en estos casos resulta conveniente recurrir a botes con tapa que puedan "ocultarse" cuando no se están utilizando.
- Bolsas de lino con aro. Siguiendo con la premisa de recurrir a estructuras compactas, están las bolsas de lino que van colgadas en un aro y que buscan sustituir al bote de basura que todos conocen. Solo tienes que asegurarte de que vengan con un forro que evite accidentes y manchas desagradables.
- Bote de basura japandi con doble almacenamiento. Para las personas que se toman en serio el separar sus residuos hasta en el baño, entonces los modelos que vienen con dos compartimentos son lo ideal. Esta es una solución sencilla para dividir los desechos de papel, pads de maquillaje y envases vacíos, tal como explica el portal Homestyler.
- Cubos de azulejos. La decoración tipo japandi no implica tener que olvidarse de los colores y las texturas, ya que es posible integrarlos sutilmente. Por ejemplo, se puede reemplazar el bote de basura de plástico en el baño, por un modelo de cerámica forrado con azulejos llamativos.
- Bote de basura metálico para un estilo japandi. Si los acabados rústicos no son lo tuyo y prefieres algo mucho más sobrio, entonces te gustarán los botes que están fabricados en aluminio. Aunque son discretos, lucen muy modernos.