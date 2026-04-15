¿Murió Óscar Burgos? Esto se sabe sobre “El Perro Guarumo” y el mensaje que desató preocupación

En las últimas horas el nombre del comediante Óscar Burgos ha tomado fuerza en las redes sociales luego de que se viera involucrado en una ola de rumores donde se informara que aparentemente había fallecido, sin embargo, todo se trató de un malentendido por lo que el conductor tuvo que salir a desmentir el rumor con un contundente mensaje.

La supuesta muerte de Burgos quien también es conocido como “El perro guarumo” se generó este 14 de abril 2026 luego de que el comediante escribiera un día antes en sus redes sociales, principalmente en Instagram un mensaje de despedida para el músico Paco Silva, líder de la agrupación “La Tropa Colombiana”, de quién se reportó su muerte la madrugada del domingo 11 de abril del presente año.

¿Cuál fue el mensaje que Óscar Burgos publicó y generó alerta entre sus fans?

El actor Burgos quien demostró tener una relación cercana con Paco Silva utilizó sus redes para escribir un mensaje de despedida hacia el músico, sin embargo, algunos usuarios malinterpretaron sus palabras y comenzaron a lanzar mensajes falsos sobre su muerte.

En la publicación que colgó en su red social se ve una fotografía donde sale él en su personaje de “El perro guarumo” y Paco Silva acompañado de las siguientes palabras:

Con gran dolor y agradecimiento te despido, Paco Silva. Tu contribución al folclor de la música regiomontana nos deja un legado de calidad para siempre. Gracias por la alegría que nos regalaste y también gracias por el tema que compusiste para mí Perro Guarumo, el cual seguirá sonando antes del show como siempre ha sido. Te veré pronto amigo, y bailaremos cumbia juntos como lo hicimos antes, así será, mi buen camarada.

¿Cómo reaccionó Óscar Burgos a su supuesta muerte?

Ante el gran alcance y viralización que tuvo la noticia falsa de la supuesta muerte del comediante, fue el propio Óscar Burgos que salió a desmentir dicha información a través de sus cuentas donde explicó lo ocurrido y pidió frenar el rumor ya que se genera una preocupación entre su familia y finalizó asegurando que: ”aquí estoy, no me he muerto… el día que yo me muera, yo les aviso”.

No está padre, ¿no? porque mi familia se alarma, tengo hijos, tengo una hija en Tampico que imagine que se despierta y ve la noticia de que yo fallecí, pues para ella es un golpe muy duro. Tengo hermanos, tengo familia, tengo amigos. Entonces, aquí estoy, no me he muerto

¿Cuál es el estado de salud de Óscar Burgos mejor conocido como “El perro guarumo”?

Tras viralizarse la supuesta muerte de Óscar Burgos fans se comenzaron a preocupar por el estado de salud del actor, sin embargo, todo quedó en una falsa noticia por lo que el regiomontano se encuentra estable y en buen estado de salud que le han permitido seguir trabajando.

Actualmente, el productor originario de Tamaulipas se encuentra activo y listo para sus próximas presentaciones que llevará a cabo en Ontario y Dallas en Estados Unidos, asimismo, acudirá al Estado de México en los próximos días.