Un baño pequeño no es sinónimo de limitante, ya que hay varias opciones de diseños que puedes adoptar para remodelarlo o darle una nueva vista con poco presupuesto. Una de estas opciones es cambiar los lavabos por unos que no salpican agua y tienen mucho espacio para guardar cosas. Conoce el nuevo modelo de ducha que triunfa en Europa y reemplaza a las tradicionales mamparas.

Los lavabos son uno de los objetos que se ven al instante al ingresar al baño, por lo que se debe contemplar tener uno acorde al diseño del espacio, ya sea en tonos neutros o hechos por piedras naturales, como lo marca la tendencia. No obstante, estos 4 diseños son ideales para tener en un área pequeña, ya que te harán ganar metros valiosos. Conoce las 4 ideas para reemplazar la tapa del escusado por opciones más aesthetic.

Los diseños de lavabos para baño pequeño

1. Con cajonera: Los lavabos con cajonera abajo son una buena opción para los baños pequeños, pues, en comparación con los clásicos de pedestal, tienes un espacio para guardar las toallas, artículos de aseo personal e incluso los rollos de papel higiénico.

4 diseños de lavabos para tu baño pequeño: no salpican agua y tienen mucho espacio para guardar cosas|Pinterest

2. Empotrados: Tanto el lavabo como el grifo van pegados a la pared, por lo que en la parte de abajo queda un gran espacio que se puede utilizar para colocar un mueble o canastas de fibras naturales que servirán para guardar diferentes artículos.

4 diseños de lavabos para tu baño pequeño: no salpican agua y tienen mucho espacio para guardar cosas|Pinterest

3. Tipo encimera: El lavabo y la superficie están unidos por un tipo de encimera, que puede ser de piedra natural para que se vea elegante. Lo mejor de todo es que puedes poner sobre ella diferentes artículos de aseo personal.

4 diseños de lavabos para tu baño pequeño: no salpican agua y tienen mucho espacio para guardar cosas|Pinterest

4. Cuenco profundo: Este tipo de lavabo es ideal para no salpicar agua en el exterior, ya que el grifo va a una altura alta y empotrada. Es un modelo que hará ver elegante y moderno a tu baño.