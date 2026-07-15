3 diseños de piñatas caseras de Hei Hei, el gallo de Moana; ideales para los cumpleaños de los niños

Las piñatas se han convertido en el centro de la decoración de todos los cumpleaños infantiles y es que se trata de objetos que son elaborados con elfin de que se rompan y que de su interior caigan todo tipo de sorpresas. Por lo general, son decoradas de acuerdo a la temática que se encuentre vigente, por lo que podremos encontrarnos con todo tipo de personajes y en este caso, te compartiremos tres ideas para que hagas de Hei Hei, el gallo de la película ‘Moana’ y que está entre lo más visto.

En todo cumpleaños infantil, si hay algo que no puede faltar nunca es la decoración elegida para la fiesta, como así también la decoración de un personaje y por supuesto, la piñata; que es un elemento decorativo que todo niño quiere tener en su fiesta y la cual romperá para que caigan de ella todas las sorpresas colocadas.

En relación a la temática elegida de la piñata, cada una dependerá de los gustos de cada anfitrión, y es que se basará en algún personaje que sea tendencia en el momento y puede incluir a superhéroes, cantantes, protagonistas de series o películas, entre otros. Una de las temáticas que se ha viralizado en el último tiempo es acerca del film de Disney, ‘Moana’, que estrenó su live action, pero que también cuenta con su versión animada.

Cuáles son los diseños de piñatas de Moana

Si te encuentras buscando una piñata con la temática de ‘Moana’, tienes que saber que una de las mejores opciones es el gallo Hei Hei, quien es el animal que acompaña a Moana y Maui en su viaje de exploración y se ha convertido en uno de los más queridos por los más pequeños. Por eso, te dejaremos tres ideas para que hagas sobre este personaje.

3 diseños de piñatas de Hei Hei de Moana para hacer en casa pic.twitter.com/GobsZ3cmpc — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 14, 2026

Qué necesitas para la piñata de Hei Hei de Moana

Las opciones de piñata de Hei Hei variará solo en su tamaño, ya que podrás elegir las dimensiones que quieras y en cuanto a los materiales, no serán muy difíciles de conseguir, debido a que necesitas de dos cartones grandes para las siluetas, silicona, tijera, papel crepé rojo, naranja, celeste, amarillo y cartones para los costados.