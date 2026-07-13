3 diseños de piñatas caseras de Moana; ideales para los cumpleaños de los niñas

‘Moana’ es una de las tantas películas animadas de ‘Disney’ que fue estrenada en el año 2016 y que recientemente se acaba de estrenar el Live Action, y que se ha convertido en un éxito en taquilla y que se ha ganado el cariño de los más pequeños, en especial de las niñas. Esto ha llevado a que se convierta en una de las temáticas principales de cumpleaños infantiles, tanto en pasteles como en piñatas, y a continuación te dejaremos 3 diseños de piñatas para que hagas en casa.

Tal como lo anticipamos, ‘Moana’ tiene dos versiones en el mundo del cine, una de ellas es la película animada que fue estrenada en el año 2016 por Disney y que rápidamente se convirtió en un éxito, recaudando más de 645 millones de dólares en todo el mundo. Pero, recientemente se acaba de estrenar el ‘Live Action’ de este film y que cuenta con la participación de Dwayne Jhonson y que ha llevado a que muchas niñas se interesen en este film.

Por otro lado, la película ‘Moana’ ha llevado a que se convierta en temática de muchas fiestas infantiles, en especial de niñas, que eligen decorar su fiesta con el personaje principal y se convertirá en la decoración principal. Si estás buscando hacer una piñata para niñas, te vamos a compartir tres ideas fáciles para que puedas hacer en casa y sin gastar demasiado dinero.

En esta ocasión, te vamos a compartir la idea de hacer tres piñatas de Moana con la técnica de tambor, que es una opción mucho más resistente y vistosa; y podrás innovar entre la opción animada o lo que quieras, al igual que el tamaño elegido.

3 diseños de piñatas de Moana

Piñata con el rostro de Moana

Piñata completa con la animación de Moana

Piñata de Moana en su versión Live Action

3 diseños de piñatas de Moana ideal para un cumpleaños infantil pic.twitter.com/X0qp5J3zPc — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 13, 2026

Cómo hacer la piñata de Moana

En cuanto a los materiales que necesitas para hacer esta piñata de Moana, necesitarás de dos cartones firmes, tiras de cartón flexible, papel crepé o papel de china, goma eva o foami de color piel, café y rojo escarchado para detalles del rostro y ropa; alambre o cuerda resistente y silicona caliente.