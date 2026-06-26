Manualidades de Dragon Ball: 3 ideas creativas y fáciles para hacer tus propios personajes

Grandes y chicos podemos compartir una gran cantidad de actividades a diario. Sin embargo, las rutinas laborales y demás compromisos pueden frustrar estos planes y, en los mejores casos, quedan relegados para el fin de semana.

Noticias Jalisco del 25 de junio 2026

De todos modos, las tendencias y el mismo ritmo de la vida global ha llevado a muchas familias a compartir cada vez menos tiempo juntos y cuando esto sucede, en la mayoría de los casos, hay una pantalla robándose la atención. Aquí es donde aparecen las manualidades como un salvavidas que no solo busca alimentar nuestra imaginación sino reunirnos a todos en torno a una práctica gratificante.

¿Por qué hacer manualidades?

Diferentes expertos del ámbito educativo y de la salud mental ponen de relieve a las manualidades como una excelente forma de liberar el estrés, estimular la creatividad y desconectar de la rutina digital.

Este proceso, añaden, ofrece una profunda satisfacción personal al ver un proyecto terminado, fomentando la paciencia, el consumo consciente a través del reciclaje creativo y el bienestar emocional. Además, señalan que las manualidades mejoran la concentración y la destreza motriz, sumando así más motivos para elegirlas.

Manualidades de Dragon Ball

Teniendo en cuenta que grandes y chicos pueden compartir las manualidades como una actividad común y de entretenimiento, hoy la propuesta que te compartimos tiene que ver con la posibilidad de crear en casa tus propios personajes de la franquicia Dragon Ball. Se trata de una de las tramas que entretuvo a muchas generaciones por lo que trabajar con esta es atrapante.

Para poder lograrlo, a continuación se ofrecen las 3 ideas más creativas para que puedas darle forma a tus personajes y utilizando materiales sencillos de conseguir:

Personajes "Brick" en madera o cartón grueso



Materiales: Bloques de madera rectangulares (pueden ser recortes o piezas de juegos tipo Jenga viejos) o cajas pequeñas de cartón firme (como las de fósforos), pinturas acrílicas (fieles a los colores de Dragon Ball) y marcadores negros de punta fina.

Paso a paso

Base y silueta: Dale una capa de pintura base al bloque. Por ejemplo, si haces a Goku, pinta la mitad inferior de naranja y la parte superior con un tono piel para el rostro. El cabello icónico: Con cartulina negra (o amarilla si está en Modo Super Saiyajin), recorta la silueta del cabello con sus característicos picos rígidos y pégala en la parte superior del bloque. Detalles: Con el marcador fino, dibuja las expresiones faciales (los ojos desafiantes, las cejas) y las líneas del traje (como el símbolo "Kanji").

Figuras flexibles con limpiapipas



Materiales: Limpiapipas de colores (negro, amarillo, azul, naranja, piel), tijeras y silicona líquida o caliente.

Paso a paso

El esqueleto: Enrolla dos o tres limpiapipas de color piel y naranja para formar el cuerpo básico (piernas, torso y brazos). El traje: Envuelve la zona del torso y las piernas con limpiapipas naranjas y azules para simular el clásico gi de combate. El toque Saiyajin: Para el cabello de un Super Saiyajin, corta trozos pequeños de limpiapipas amarillos, dóblalos en forma de "V" invertida para simular los picos y pégalos en la cabeza. Tip Extra: Puedes usar limpiapipas de color azul claro o amarillo translúcido enrollados en espiral alrededor de las manos del personaje para simular que está lanzando un Kamehameha.

Siluetas de acción en relieve



Materiales: Cartulinas de colores, tijeras, pegamento y cinta de espuma de doble cara (cinta bifaz con volumen).

Paso a paso