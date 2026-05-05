6 juguetes de Peppa Pig para regalarles a los niños por menos de 400 pesos

Peppa Pig no pasa de moda; se mantiene como una de las caricaturas favoritas por sus enseñanzas y momentos divertidos . Su éxito radica en que entretiene mientras los niños aprenden, por lo que sus juguetes se convierten en una excelente opción para regalar en cumpleaños o fechas especiales.

¿Cuáles son los juguetes de Peppa Pig para regalar?

Existen juguetes originales de Peppa Pig que puedes encontrar fácilmente en tiendas departamentales y supermercados. Además, tras el Día del Niño y la Niña , es posible encontrar precios más accesibles en varias opciones. Estas son algunas destacadas:

La guardería de Peppa Pig: un set ideal para niños de preescolar que permite recrear historias dentro de la escuela. Incluye figuras y elementos para estimular el juego creativo.

Juguetes originales de Peppa Pig para niños.|(ESPECIAL)

Set de juego Peppa Pig en la playa : incluye personajes y accesorios como pala y castillo de arena , perfecto para inventar aventuras en la playa.

: , perfecto para inventar aventuras en la playa. Parque de juegos de Peppa Pig: cuenta con múltiples objetos y personajes para crear historias, fomentando la imaginación y la creatividad.

Otras ideas de juguetes de Peppa Pig hechas a mano

Si no tienes presupuesto para comprar un juguete original, no te preocupes, porque también puedes crear opciones caseras con gran valor emocional. Aquí algunas ideas:

Casita de cartón con luces de Peppa Pig : con una caja puedes recrear su hogar, pintarlo con tu hijo y añadir luces LED. Funciona incluso como una lámpara decorativa y personalizada .

: con una caja puedes recrear su hogar, pintarlo con tu hijo y añadir luces LED. . Títeres para dedos de Peppa Pig : con foami puedes crear personajes y contar historias. Es una actividad divertida que estimula la creatividad y la interacción .

: con foami puedes crear personajes y contar historias. . Peluche de felpa de Peppa Pig: puedes hacerlo sin máquina de coser, usando tela, relleno y paciencia. Un regalo único que destaca por el cariño con el que está hecho.

Manualidades creativas de Peppa Pig.|(Pinterest)