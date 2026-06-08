5 manualidades de Los Escandalosos para que los niños se diviertan creando en casa

Para muchos pequeños Pardo, Panda y Polar se han convertido en los personajes favoritos gracias a sus divertidas aventuras y ocurrencias, por lo que si tu hijo es fanaticos de Los Escandalosos, estas cinco manualidades son ideales para una tarde de diversión en casa.

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Las manualidades en familia no solo es un momento que se disfruta y comparte, sino también sirven para fortalecer las habilidades como coordinación, concentración, paciencia e imaginación mientras crean sus propios recuerdos inspirados en la exitosa caricatura.

5 manualidades fáciles y rápidas de Los Escandalosos para hacer en casa

1.- Máscara de Los Escandalosos (Pardo, Panda y Polar)

Con platos de cartón o unicel redondos puedes crear los rostros de los impaticos osos, solo necesitas estos materiales maps hojas de color, plumon negro, pintutas, tijeras y pegamento. Una vez que tengas los materiales haz que tus hijos dibujen en los platos las casa de los osos, después pueden colorear o pintar, con las hojas crea medio círculos para simular las orejas, después agrega una liga para poder usarlas.

2.- Títeres de palito

Los títeres son una excelente opción para estimular la creatividad, solo necesitas buscar imágenes o personajes como Pardo, Panda, Polar y sus amigos, imprimelasa color o imprime solo el diseño y que tu hijo los coloree con crayolas, colores o gises después recorta y pegalos sobre cartulina y palitos de madera.

3.- Alcancia de Panda

Una manera divertida de ahorrar es teniendo una alcancia única y personalizada, para esta actividad solo necesitas una botella de plástico vacía, pintura blanca y negra, además de algunos recortes de cartulina y cuter, solo necesitas pintar la botella de color blanco y dardetalles del rostro con la pintura negray con la ayuda de un adulto crea un corte en horizontal donde podrán meterse las monedas.

4.- Cuadro decorativo

Utilizando hojas blancas, colores, crayones o acuarelas, los niños pueden crear una ilustración de los tres osos. Una vez terminada, pueden colocarla en un marco hecho con cartón reciclado.

5.- Torre de osos con rollos de papel

Inspirada en la famosa formación de los personajes, esta manualidad consiste en decorar tres rollos de papel higiénico para convertirlos en Pardo, Panda y Polar.