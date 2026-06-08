Muere sobrina de reconocido influencer tras trágico accidente mientras grababan un videoclip; Esto es lo que se sabe

En las últimas horas se ha viralizado el caso del influencer Michael Flores, pues se dio a conocer que su sobrina de apenas 5 años falleció mientras se encontraba realizando las grabaciones de un video musical la tarde de este domingo 7 de junio 2026.

De acuerdo con información difundida, lo que parecía ser una jornada de celebración y trabajo terminó en tragedia luego de que la menor identificada como Laia Nazaret sufriera un accidente dentro de una piscina mientras se encontraban grabando en la Hacienda de San Miguel, en Salinas Puerto Rico.

Tras estos lamentables hechos, el creador de contenido compartió unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales, asimismo, expresó el fuerte dolor que está atravesando por la pérdida de la menor. Cabe recordar que previo al incidente el artista compartió varias publicaciones sobre el éxito que ha estado cosechando.

¿Qué pasó con la sobrina del influencer Michael Flores?

De acuerdo con información confirmada por la Policía de Puerto Rico, la menor se encontraba junto con familiares en la Hacienda San Miguel ya que se estaba realizando un video musical protagonizado por Flores y La Perversa, una reconocida artista urbana. Según las primeras versiones, la niña se habría apartado de sus familiares y tras un lapso de tiempo comenzaron a buscarla, sin embargo, el escenario cambió cuando la hallaron en una piscina de la propiedad.

Tras esta escena fue trasladado de manera urgente a un hospital para su atención médica, sin embargo, el personal la declaró sin signos vitales. Por la inmensidad del caso, las autoridades de aquel país han expresado que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

¿Quién es Michael Flores?

Michael Flores es un creador de contenido, influencer y exponente urbano de Puerto Rico que ha ganado popularidad en plataformas digitales gracias a sus videos de entretenimiento y música. También su nombre se consolidó dentro del mundo del espectáculo gracias a sus participaciones en realitys shows.

Asimismo, ha construido una carrera musical donde ha colaborado con diversos artistas urbanos, incluso el día del incidente se encontraba grabando su nuevo proyecto musical.