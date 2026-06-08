5 diseños de uñas que serán tendencia durante el Mundial 2026

Los diseños de uñas inspirados en el Mundial 2026 serán tendencia porque permiten mostrar apoyo a una selección, celebrar el espíritu deportivo y sumarse a una de las conversaciones globales más importantes del año. Desde banderas hasta detalles inspirados en balones de fútbol, las manicuras mundialistas llegan con propuestas personalizables y aptas para todos los estilos.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, promete generar un fuerte impacto en la moda y la manicura. Como ocurrió en anteriores ediciones, el nail art se convierte en una forma creativa de expresar identidad, orgullo nacional y entusiasmo por el torneo.

5 diseños de uñas para el Mundial 2026: estas manicuras ya son tendencia

Banderas de diferentes selecciones de fútbol: una de las opciones más populares consiste en incorporar los colores y símbolos de distintos países. Se puede llevar una bandera completa en una uña de acento o distribuir los colores de la selección en toda la manicura.



una de las opciones más populares consiste en incorporar los colores y símbolos de distintos países. Se puede llevar una bandera completa en una uña de acento o distribuir los colores de la selección en toda la manicura. Diseño inspirado en la Selección Mexicana: tonos verde, blanco y rojo combinados con pequeños detalles alusivos, como águilas estilizadas, cactus minimalistas o elementos gráficos relacionados con el fútbol mexicano.

Uñas con balones de fútbol: los clásicos patrones geométricos en blanco y negro regresan en versiones más modernas, combinados con bases nude, transparentes o metálicas para un acabado elegante.

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los clásicos patrones geométricos en blanco y negro regresan en versiones más modernas, combinados con bases nude, transparentes o metálicas para un acabado elegante. Francesa difuminada con los colores de tu equipo: una reinterpretación sofisticada de la manicura francesa donde las puntas incorporan degradados en los colores de una selección nacional o club favorito.



una reinterpretación sofisticada de la manicura francesa donde las puntas incorporan degradados en los colores de una selección nacional o club favorito. Manicura mundialista mexicana con pedrería y apliques: diseños más elaborados que incorporan cristales, detalles metálicos, estrellas o pequeños elementos decorativos inspirados en la cultura mexicana y el espíritu del torneo.

La reconocida artista de uñas Marian Newman, referente internacional del sector, ha destacado que los grandes eventos culturales y deportivos suelen influir directamente en las tendencias de belleza. Por eso surgen diseños temáticos que permiten expresar la identidad de forma creativa.

Tendencias de manicura: cómo llevar el nail art futbolero con elegancia durante el Mundial 2026

Las tendencias de 2026 indican que incluso las manicuras temáticas buscarán un enfoque más refinado. En lugar de diseños completamente recargados, los expertos recomiendan incorporar referencias deportivas mediante detalles sutiles, colores estratégicos y elementos decorativos cuidadosamente seleccionados.

Los diseños inspirados en eventos deportivos evolucionan hacia versiones más sofisticadas, donde predominan las bases naturales, los acabados brillantes y los detalles minimalistas. La revista Nailpro destaca que las manicuras personalizadas seguirán creciendo durante todo el año gracias al impacto del Mundial 2026.