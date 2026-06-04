Manualidades de Masha y el Oso: 4 ideas para hacer muñecos de pasta francesa

Las manualidades inspiradas en personajes infantiles siguen siendo una de las actividades favoritas de las familias. Entre las opciones más populares se encuentran aquellos que están inspirados en Masha y el Oso, la famosa serie animada que ha conquistado a millones de niños. Con un poco de pasta francesa, pintura y mucha imaginación, es posible crear figuras coloridas que pueden servir como decoración, recuerdos para fiestas o una actividad recreativa, divertida y fácil para hacer en casa.

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A ocntinuación te dejamos algunas opciones para que tengas inspiración y hacer con tu hijo, hija unas figuras divertidas de estos personajes y hasta posibles escenarios.

4 ideas para hacer muñecos de pasta francesa de Masha y el Oso

1.- Masha con su clásico vestido rosa

Crear a la pequeña traviesa y divertida niña de Masha y el Oso con pasta francesa es uno de los personajes que no puede faltar, principalmente si se trata de hacerla con su famoso vestido y pañoleta en la cabeza color rosado. Para hacer esta pieza solo necesitas la parta francesa en colores rosa, beige y amarillo, los detalles en el rostro como ojos, boca y nariz puedes realizarlos con plumones permanentes o pintura acrilica fina para darle una apariencia más expresiva.

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2.- Oso con su tarro de miel

Oso quien es otro de los protagonistas principales puede hacerse con pasta francesa en colores café de diferentes tonos, incluso puedes agregar un poco de beige. Una idea originales hacerlo sentado sosteniendo un pequeño tarro de miel, aquí sí tendrías que agregar paste en color amarillo para dar ese efecto de miel.

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3.- Masha exploradora

Si lo que buscas es un toque diferente puedes crear a Masha con un outfit diferente, eses únicos que usa en episodios especiales, en este caso puedes hacer uno de exploradora, agrega detalles como mochila, lupa, sombrero, canasta etc, recuerda que la imaginación de tu hijo es completamente libre a la hora de hacer este tipo de manualidades, ya que los hacen irrepetibles.

4.- Personajes del bosque

Además de Masha y el Oso, puedes crear a los amigos que también viven en el bosque y son amigos de las aventuras de Masha y el Oso, aquí puedes crear a conejos, erizos, ardillas.