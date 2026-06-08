El Pueblo Mágico que muchos creen que es peligroso, pero es seguro para turistear un fin de semana y hay comida deliciosa

Jalisco es uno de los estados con mayor riqueza cultural y turística de México , pues además de contar con playas, montañas y ciudades históricas, también alberga 12 Pueblos Mágicos que cautivan a visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, existe uno en particular que suele generar dudas entre algunos viajeros debido a la percepción de inseguridad que se ha difundido en los últimos años.

Se trata de Lagos de Moreno, un Pueblo Mágico que destaca por su arquitectura, tradiciones y gastronomía, ubicado en la región Altos Norte de Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal (SECTUR), este destino conserva un valioso patrimonio histórico que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, cuenta con templos, casonas y plazas que reflejan siglos de historia .

¿Por qué Lagos de Moreno es un destino ideal para un fin de semana?

Situado a poco más de dos horas de Guadalajara, Lagos de Moreno ofrece una combinación perfecta de cultura, descanso y buena comida. Sus calles empedradas, edificios de cantera y ambiente tranquilo permiten recorrer el Centro Histórico con calma, mientras que sus atractivos turísticos brindan opciones para disfrutar durante todo un fin de semana.

Asíse ve Lagos de Moreno.|(ESPECIAL/Google Maps)

Además, uno de los mayores atractivos del destino es su oferta gastronómica. Aquí es posible degustar platillos típicos de la región alteña, así como las famosas pacholas, birria, gorditas, dulces tradicionales y productos lácteos elaborados de manera artesanal. Esta variedad culinaria convierte a Lagos de Moreno en una parada obligada para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores durante sus viajes.

¿Es seguro visitar Lagos de Moreno en la actualidad?

Aunque el municipio ha sido noticia en diversas ocasiones por hechos de violencia relacionados con grupos delictivos, la mayoría de los visitantes recorren las zonas turísticas sin inconvenientes. De acuerdo con reportes periodísticos sobre los índices de violencia registrados en la región, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y las actividades turísticas continúan desarrollándose de manera habitual en las áreas destinadas al turismo.

Así es la vista desde el Templo del Calvario en Lagos de Moreno, Pueblo Mágico.|(CORTESÍA)

Además, si no tienes auto, es posible llegar a través de varias líneas de autobuses que llegan a la central, ubicada a solo unos minutos caminando del centro de la ciudad.

¿Cuáles son los principales atractivos de Lagos de Moreno?

Para aprovechar al máximo tu visita a este Pueblo Mágico de Jalisco, no puedes perderte algunos de sus sitios más emblemáticos:

La entrada al Pueblo Mágico de Lagos de Moreno.|(CORTESÍA)

Recorrer la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Visitar el Puente de Lagos, considerado uno de los símbolos históricos del municipio.

Caminar por el Centro Histórico y admirar sus construcciones coloniales.

Conocer el Templo del Calvario y disfrutar de sus vistas panorámicas.

Probar la gastronomía típica de Los Altos de Jalisco en mercados y restaurantes locales.

Así que ya lo sabes, si buscas un Pueblo Mágico de Jalisco para escaparte un fin de semana, disfrutar de buena comida y conocer un destino lleno de historia, Lagos de Moreno puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas.